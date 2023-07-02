Во Франции выяснили, как БРИКС достигнет дедолларизации

Если Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (страны БРИКС) создадут единую валюту, то они ускорят дедолларизацию. Об этом заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.
«Одним из важных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22—24 августа, станет создание новой единой валюты. На эту группу из пяти государств приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете», —
Она также подчеркнула, что важно иметь высокие амбиции, направленные на защиту многополярного мира, в котором перестанут доминировать США. Таким образом, господство западных стран уйдет в прошлое.
Ранее URA.RU писало, что экономист Федюкович спрогнозировала отказ от доллара в ближайшие 10 лет. И на ближайшее время дедолларизации надеяться не стоит. По ее словам, сейчас расчеты в долларах значительно поддерживают американскую экономику.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.