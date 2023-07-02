02 июля 2023

Во Франции выяснили, как БРИКС достигнет дедолларизации

Les Echos: страны БРИКС ускорят дедолларизацию, создав единую валюту
© Служба новостей «URA.RU»
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На саммите БРИКС в ЮАР поднимут вопрос о создание новой единой валюты Фото:

Если Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (страны БРИКС) создадут единую валюту, то они ускорят дедолларизацию. Об этом заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

«Одним из важных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22—24 августа, станет создание новой единой валюты. На эту группу из пяти государств приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете», — рассказала обозреватель Баржелес.

Она также подчеркнула, что важно иметь высокие амбиции, направленные на защиту многополярного мира, в котором перестанут доминировать США. Таким образом, господство западных стран уйдет в прошлое.

Ранее URA.RU писало, что экономист Федюкович спрогнозировала отказ от доллара в ближайшие 10 лет. И на ближайшее время дедолларизации надеяться не стоит. По ее словам, сейчас расчеты в долларах значительно поддерживают американскую экономику.

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Если Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (страны БРИКС) создадут единую валюту, то они ускорят дедолларизацию. Об этом заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес. «Одним из важных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22—24 августа, станет создание новой единой валюты. На эту группу из пяти государств приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете», — рассказала обозреватель Баржелес. Она также подчеркнула, что важно иметь высокие амбиции, направленные на защиту многополярного мира, в котором перестанут доминировать США. Таким образом, господство западных стран уйдет в прошлое. Ранее URA.RU писало, что экономист Федюкович спрогнозировала отказ от доллара в ближайшие 10 лет. И на ближайшее время дедолларизации надеяться не стоит. По ее словам, сейчас расчеты в долларах значительно поддерживают американскую экономику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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