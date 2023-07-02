Во Франции выяснили, как БРИКС достигнет дедолларизации

Les Echos: страны БРИКС ускорят дедолларизацию, создав единую валюту

03 июля 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

На саммите БРИКС в ЮАР поднимут вопрос о создание новой единой валюты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (страны БРИКС) создадут единую валюту, то они ускорят дедолларизацию. Об этом заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес. «Одним из важных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22—24 августа, станет создание новой единой валюты. На эту группу из пяти государств приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете», — рассказала обозреватель Баржелес. Она также подчеркнула, что важно иметь высокие амбиции, направленные на защиту многополярного мира, в котором перестанут доминировать США. Таким образом, господство западных стран уйдет в прошлое. Ранее URA.RU писало, что экономист Федюкович спрогнозировала отказ от доллара в ближайшие 10 лет. И на ближайшее время дедолларизации надеяться не стоит. По ее словам, сейчас расчеты в долларах значительно поддерживают американскую экономику.

Если Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (страны БРИКС) создадут единую валюту, то они ускорят дедолларизацию. Об этом заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес. «Одним из важных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22—24 августа, станет создание новой единой валюты. На эту группу из пяти государств приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете», — рассказала обозреватель Баржелес. Она также подчеркнула, что важно иметь высокие амбиции, направленные на защиту многополярного мира, в котором перестанут доминировать США. Таким образом, господство западных стран уйдет в прошлое. Ранее URA.RU писало, что экономист Федюкович спрогнозировала отказ от доллара в ближайшие 10 лет. И на ближайшее время дедолларизации надеяться не стоит. По ее словам, сейчас расчеты в долларах значительно поддерживают американскую экономику.