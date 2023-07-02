02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Температура воды в курганских водоемах станет такой же, как в Сочи

Синоптик Винштейн: температура воды в курганских водоемах сравняется с сочинской
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , вездеход, голубые озера
Температура воды поднимется до +26 градусов Фото:

В ближайшую неделю температура воды в водоемах Кургана прогреется до +26 градусов и станет такой же, как в Сочи. Об этом заявил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 4 по 11 июля температура воды составит +23…+26 градусов. Пик тепла ожидается 6—7 июля. Сейчас на побережье Черного моря вода прогрелась до 24-25 градусов. Это значит, что в Кургане температура воды будет такой же, как в Сочи», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

После 13 июля прогнозируется понижение температуры. Прогноз актуален для прибрежной зоны Тобола, небольших рек и озер.

Ранее Винштейн спрогнозировал теплый и сухой июль. Ожидается, что дневная температура будет в диапазоне от 24 до 33 градусов, а ночная от 12 до 19 градусов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшую неделю температура воды в водоемах Кургана прогреется до +26 градусов и станет такой же, как в Сочи. Об этом заявил синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 4 по 11 июля температура воды составит +23…+26 градусов. Пик тепла ожидается 6—7 июля. Сейчас на побережье Черного моря вода прогрелась до 24-25 градусов. Это значит, что в Кургане температура воды будет такой же, как в Сочи», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». После 13 июля прогнозируется понижение температуры. Прогноз актуален для прибрежной зоны Тобола, небольших рек и озер. Ранее Винштейн спрогнозировал теплый и сухой июль. Ожидается, что дневная температура будет в диапазоне от 24 до 33 градусов, а ночная от 12 до 19 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...