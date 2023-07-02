Температура воды в курганских водоемах станет такой же, как в Сочи

В ближайшую неделю температура воды в водоемах Кургана прогреется до +26 градусов и станет такой же, как в Сочи. Об этом заявил синоптик-любитель Илья Винштейн.
«С 4 по 11 июля температура воды составит +23…+26 градусов. Пик тепла ожидается 6—7 июля. Сейчас на побережье Черного моря вода прогрелась до 24-25 градусов. Это значит, что в Кургане температура воды будет такой же, как в Сочи», — написал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
После 13 июля прогнозируется понижение температуры. Прогноз актуален для прибрежной зоны Тобола, небольших рек и озер.
Ранее Винштейн спрогнозировал теплый и сухой июль. Ожидается, что дневная температура будет в диапазоне от 24 до 33 градусов, а ночная от 12 до 19 градусов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.