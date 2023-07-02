02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В Салехарде мотоциклист не справился с управлением и пострадал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
После аварии водителя мотоцикла госпитализировали Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 2 июля водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Тойота. Об этом сообщили в социальных сетях. Мотоциклист был госпитализирован.

«Около 17:50 на территории города водитель мотоцикла „Прибайк“, двигаясь по дороге с грунтовым покрытием, не справился с управлением допустил столкновение с автомобилем Тойота. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Медиацентр Салехард».

Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

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В Салехарде (ЯНАО) 2 июля водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Тойота. Об этом сообщили в социальных сетях. Мотоциклист был госпитализирован. «Около 17:50 на территории города водитель мотоцикла „Прибайк“, двигаясь по дороге с грунтовым покрытием, не справился с управлением допустил столкновение с автомобилем Тойота. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Медиацентр Салехард». Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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