В Салехарде мотоциклист не справился с управлением и пострадал. Фото

03 июля 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

После аварии водителя мотоцикла госпитализировали Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) 2 июля водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Тойота. Об этом сообщили в социальных сетях. Мотоциклист был госпитализирован. «Около 17:50 на территории города водитель мотоцикла „Прибайк“, двигаясь по дороге с грунтовым покрытием, не справился с управлением допустил столкновение с автомобилем Тойота. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Медиацентр Салехард». Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

В Салехарде (ЯНАО) 2 июля водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Тойота. Об этом сообщили в социальных сетях. Мотоциклист был госпитализирован. «Около 17:50 на территории города водитель мотоцикла „Прибайк“, двигаясь по дороге с грунтовым покрытием, не справился с управлением допустил столкновение с автомобилем Тойота. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Медиацентр Салехард». Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.