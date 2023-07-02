После аварии водителя мотоцикла госпитализировали
В Салехарде (ЯНАО) 2 июля водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Тойота. Об этом сообщили в социальных сетях. Мотоциклист был госпитализирован.
«Около 17:50 на территории города водитель мотоцикла „Прибайк“, двигаясь по дороге с грунтовым покрытием, не справился с управлением допустил столкновение с автомобилем Тойота. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Медиацентр Салехард».
Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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