В ЯНАО мать шестерых детей отправили в колонию за неуплату алиментов

03 июля 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

За неуплату алиментов женщина отправилась в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетную мать из Нового Уренгоя (ЯНАО) отправили в колонию на шесть месяцев за неуплату алиментов. По информации окружной прокуратуры, женщина задолжала более 260 тысяч рублей. «С августа по декабрь 2022 года она не уплачивала обязательные средства. Общая сумма задолженности за указанный период составила более 260 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении. Суд установил, что у женщины шестеро детей. Она обязана была выплачивать алименты ежемесячно до их совершеннолетия. Ранее сообщалось, что жительница Шурышкарского района три месяца отказывалась платить алименты детям. У нее было четыре ребенка. За это женщину наказали исправительными работами.

Многодетную мать из Нового Уренгоя (ЯНАО) отправили в колонию на шесть месяцев за неуплату алиментов. По информации окружной прокуратуры, женщина задолжала более 260 тысяч рублей. «С августа по декабрь 2022 года она не уплачивала обязательные средства. Общая сумма задолженности за указанный период составила более 260 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении. Суд установил, что у женщины шестеро детей. Она обязана была выплачивать алименты ежемесячно до их совершеннолетия. Ранее сообщалось, что жительница Шурышкарского района три месяца отказывалась платить алименты детям. У нее было четыре ребенка. За это женщину наказали исправительными работами.