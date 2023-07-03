Марочко: ВСУ потеряли тысячи военных за неделю на одном направлении

Три тысячи военных были уничтожены российскими силами за минувшую неделю. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Уточняется, что это лишь потери на луганском направлении.
«Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников [на луганском направлении]», — рассказал Марочко. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российские бойцы отразили там более 50 атак противника. Также враг задействовал 14 диверсионно-разведывательных групп. Их деятельность была пресечена. Помимо живой силы, было уничтожено 75 единиц техники, среди которой — 10 танков.
В начале июня ВСУ пытались прорвать оборону в ЛНР, передает телеканал 360. Марочко сообщал, что российские силы отбили натиск противника. Однако к концу месяца украинские войска снизили активность на линии боевого соприкосновения, пишет «Национальная служба новостей». По словам Марочко, Киев исчерпал наступательный потенциал на направлении.
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