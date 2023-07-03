Марочко: ВСУ потеряли тысячи военных за неделю на одном направлении

03 июля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

ВСУ задействовали 14 групп ДРГ на луганском направлении, рассказал Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три тысячи военных были уничтожены российскими силами за минувшую неделю. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Уточняется, что это лишь потери на луганском направлении. «Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников [на луганском направлении]», — рассказал Марочко. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российские бойцы отразили там более 50 атак противника. Также враг задействовал 14 диверсионно-разведывательных групп. Их деятельность была пресечена. Помимо живой силы, было уничтожено 75 единиц техники, среди которой — 10 танков. В начале июня ВСУ пытались прорвать оборону в ЛНР, передает телеканал 360. Марочко сообщал, что российские силы отбили натиск противника. Однако к концу месяца украинские войска снизили активность на линии боевого соприкосновения, пишет «Национальная служба новостей». По словам Марочко, Киев исчерпал наступательный потенциал на направлении.

Три тысячи военных были уничтожены российскими силами за минувшую неделю. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Уточняется, что это лишь потери на луганском направлении. «Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников [на луганском направлении]», — рассказал Марочко. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российские бойцы отразили там более 50 атак противника. Также враг задействовал 14 диверсионно-разведывательных групп. Их деятельность была пресечена. Помимо живой силы, было уничтожено 75 единиц техники, среди которой — 10 танков. В начале июня ВСУ пытались прорвать оборону в ЛНР, передает телеканал 360. Марочко сообщал, что российские силы отбили натиск противника. Однако к концу месяца украинские войска снизили активность на линии боевого соприкосновения, пишет «Национальная служба новостей». По словам Марочко, Киев исчерпал наступательный потенциал на направлении.