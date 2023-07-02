Челябинские бойцы отчитались перед земляками за гуманитарный груз. Видео

03 июля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Бойцы используют полученные от земляков инструменты на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские бойцы, находящиеся на СВО, отчитались перед земляками за полученный гуманитарный груз. Как сообщил URA.RU лидер регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, полученные инструменты они используют для строительства блиндажей и ремонта техники. «Специально для нас и для всех жителей, которые передавали парням бензопилы, наборы ключей, шуруповерты, дрели, ножовки, болгарки, молотки, топоры и другие инструменты, парни записали небольшое видео. На кадрах бойцы распиливают бревна для строительства блиндажей, а также ремонтируют автомобиль», — сообщил URA.RU Рыжий. Он поблагодарил бойцов за обратную связь и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми. В свою очередь, ОНФ вместе с челябинцами будут продолжать помогать и поддерживать военнослужащих во благо общей победы.

Челябинские бойцы, находящиеся на СВО, отчитались перед земляками за полученный гуманитарный груз. Как сообщил URA.RU лидер регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, полученные инструменты они используют для строительства блиндажей и ремонта техники. «Специально для нас и для всех жителей, которые передавали парням бензопилы, наборы ключей, шуруповерты, дрели, ножовки, болгарки, молотки, топоры и другие инструменты, парни записали небольшое видео. На кадрах бойцы распиливают бревна для строительства блиндажей, а также ремонтируют автомобиль», — сообщил URA.RU Рыжий. Он поблагодарил бойцов за обратную связь и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми. В свою очередь, ОНФ вместе с челябинцами будут продолжать помогать и поддерживать военнослужащих во благо общей победы.