Челябинские бойцы, находящиеся на СВО, отчитались перед земляками за полученный гуманитарный груз. Как сообщил URA.RU лидер регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, полученные инструменты они используют для строительства блиндажей и ремонта техники.
«Специально для нас и для всех жителей, которые передавали парням бензопилы, наборы ключей, шуруповерты, дрели, ножовки, болгарки, молотки, топоры и другие инструменты, парни записали небольшое видео. На кадрах бойцы распиливают бревна для строительства блиндажей, а также ремонтируют автомобиль», — сообщил URA.RU Рыжий.
Он поблагодарил бойцов за обратную связь и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми. В свою очередь, ОНФ вместе с челябинцами будут продолжать помогать и поддерживать военнослужащих во благо общей победы.
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