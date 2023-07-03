В ЕС хотят снять важное ограничение с РФ ради зерновой сделки

FT: ЕС планирует подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT ради сохранения зерновой сделки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
В ЕС хотят ослабить санкции против РФ, чтобы продолжать зерновую сделку Фото:

Евросоюз хочет разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, чтобы обойти санкции, связанные с обработкой платежей по зерновой сделке. Уточняется, что банк сможет использовать международную систему платежей SWIFT. Об этом сообщает источник Financial Times.

«План [Евросоюза] <…> позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна. <…> Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT», — говорится в материале издания.

По информации Financial Times, два человека из ЕС назвали идею «наименее худшим вариантом». По их словам, такая инициатива позволит Украине экспортировать продовольствие на мировые рынки.

Ранее представитель дипломатии Евросоюза Петер Стано сообщал, что Россельхозбанк не планируют подключать к SWIFT, передает телеканал 360. По его словам, подобные финансовые санкции будут сняты лишь после завершения спецоперации на Украине.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз хочет разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, чтобы обойти санкции, связанные с обработкой платежей по зерновой сделке. Уточняется, что банк сможет использовать международную систему платежей SWIFT. Об этом сообщает источник Financial Times. «План [Евросоюза] <…> позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна. <…> Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT», — говорится в материале издания. По информации Financial Times, два человека из ЕС назвали идею «наименее худшим вариантом». По их словам, такая инициатива позволит Украине экспортировать продовольствие на мировые рынки. Ранее представитель дипломатии Евросоюза Петер Стано сообщал, что Россельхозбанк не планируют подключать к SWIFT, передает телеканал 360. По его словам, подобные финансовые санкции будут сняты лишь после завершения спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...