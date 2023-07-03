В ЕС хотят снять важное ограничение с РФ ради зерновой сделки

Евросоюз хочет разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, чтобы обойти санкции, связанные с обработкой платежей по зерновой сделке. Уточняется, что банк сможет использовать международную систему платежей SWIFT. Об этом сообщает источник Financial Times.
«План [Евросоюза] <…> позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна. <…> Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT», — говорится в материале издания.
По информации Financial Times, два человека из ЕС назвали идею «наименее худшим вариантом». По их словам, такая инициатива позволит Украине экспортировать продовольствие на мировые рынки.
Ранее представитель дипломатии Евросоюза Петер Стано сообщал, что Россельхозбанк не планируют подключать к SWIFT, передает телеканал 360. По его словам, подобные финансовые санкции будут сняты лишь после завершения спецоперации на Украине.
Евросоюз хочет разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, чтобы обойти санкции, связанные с обработкой платежей по зерновой сделке. Уточняется, что банк сможет использовать международную систему платежей SWIFT. Об этом сообщает источник Financial Times. «План [Евросоюза] <…> позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна. <…> Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT», — говорится в материале издания. По информации Financial Times, два человека из ЕС назвали идею «наименее худшим вариантом». По их словам, такая инициатива позволит Украине экспортировать продовольствие на мировые рынки. Ранее представитель дипломатии Евросоюза Петер Стано сообщал, что Россельхозбанк не планируют подключать к SWIFT, передает телеканал 360. По его словам, подобные финансовые санкции будут сняты лишь после завершения спецоперации на Украине.