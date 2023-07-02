02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Жителя ЯНАО накажут за незаконное хранение боеприпасов и оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., патрон, капсюль, гильза
Мужчина признал свою вину Фото:

У жителя Пуровского района (ЯНАО) в доме нашли боеприпасы, бутылку с порохом и оборудование для изготовления патронов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«У 31- летнего мужчины сотрудники ОМВД Пуровского района обнаружили три жестяные банки и пластиковую бутылку с порохом общей массой более 600 граммов. Также огнестрельное оружие, 14 пистолетных патронов и 28 патронов различного калибра и оборудование для изготовления патронов», — уточнили в пресс-службе.

Обнаруженные полицейскими все незаконно хранящиеся вещества и предметы были направлены на экспертизу, которая подтвердила пригодность боеприпасов для стрельбы и пороха — для производства взрыва. В отношении жителя Пуровского района следственным отделом ОМВД России возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что житель Салехарда получил срок за хранение оружия. У ямальца обнаружили 114 патронов к нарезному охотничьему ружью.

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У жителя Пуровского района (ЯНАО) в доме нашли боеприпасы, бутылку с порохом и оборудование для изготовления патронов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «У 31- летнего мужчины сотрудники ОМВД Пуровского района обнаружили три жестяные банки и пластиковую бутылку с порохом общей массой более 600 граммов. Также огнестрельное оружие, 14 пистолетных патронов и 28 патронов различного калибра и оборудование для изготовления патронов», — уточнили в пресс-службе. Обнаруженные полицейскими все незаконно хранящиеся вещества и предметы были направлены на экспертизу, которая подтвердила пригодность боеприпасов для стрельбы и пороха — для производства взрыва. В отношении жителя Пуровского района следственным отделом ОМВД России возбуждены уголовные дела. Ранее сообщалось, что житель Салехарда получил срок за хранение оружия. У ямальца обнаружили 114 патронов к нарезному охотничьему ружью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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