Жителя ЯНАО накажут за незаконное хранение боеприпасов и оружия

03 июля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Мужчина признал свою вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жителя Пуровского района (ЯНАО) в доме нашли боеприпасы, бутылку с порохом и оборудование для изготовления патронов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «У 31- летнего мужчины сотрудники ОМВД Пуровского района обнаружили три жестяные банки и пластиковую бутылку с порохом общей массой более 600 граммов. Также огнестрельное оружие, 14 пистолетных патронов и 28 патронов различного калибра и оборудование для изготовления патронов», — уточнили в пресс-службе. Обнаруженные полицейскими все незаконно хранящиеся вещества и предметы были направлены на экспертизу, которая подтвердила пригодность боеприпасов для стрельбы и пороха — для производства взрыва. В отношении жителя Пуровского района следственным отделом ОМВД России возбуждены уголовные дела. Ранее сообщалось, что житель Салехарда получил срок за хранение оружия. У ямальца обнаружили 114 патронов к нарезному охотничьему ружью.

У жителя Пуровского района (ЯНАО) в доме нашли боеприпасы, бутылку с порохом и оборудование для изготовления патронов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «У 31- летнего мужчины сотрудники ОМВД Пуровского района обнаружили три жестяные банки и пластиковую бутылку с порохом общей массой более 600 граммов. Также огнестрельное оружие, 14 пистолетных патронов и 28 патронов различного калибра и оборудование для изготовления патронов», — уточнили в пресс-службе. Обнаруженные полицейскими все незаконно хранящиеся вещества и предметы были направлены на экспертизу, которая подтвердила пригодность боеприпасов для стрельбы и пороха — для производства взрыва. В отношении жителя Пуровского района следственным отделом ОМВД России возбуждены уголовные дела. Ранее сообщалось, что житель Салехарда получил срок за хранение оружия. У ямальца обнаружили 114 патронов к нарезному охотничьему ружью.