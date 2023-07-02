Курганец в пожаре потерял дом, из-за которого не смог получить жилье после детского дома. Видео

03 июля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Сгоревшее жилье, со слов погорельца, фактически никогда не существовало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Житель Курганской области Евгений Сафиев добивается жилищного сертификата за сгоревший дом, из-за которого он не смог получить квартиру после выпуска из детского дома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил московский юрист Анар Сатаев. Однако по официальной информации, погорелец уже получил выплаты за сгоревший дом. Отмечается, что сейчас мужчина хочет получить деньги за другое жилье. «После выпуска из детского дома Евгений не получил квартиру (от государства), поскольку у его покойного отца был дом и участок. Он решил подать в суд на администрацию Шадринского округа, надеясь получить квартиру, которая ему полагалась по закону. После пожара в деревне, Евгений решил написать заявление на получение сертификата. И вот тут-то и выяснилось, что дома фактически никогда не было», — делится с URA.RU историей курганца Сатаев. Со слов юриста, на данный момент у пострадавшего жителя нет жилья. При этом, мужчина воспитывает шесть детей. По информации от источников, знакомых с ситуацией, дом отца Сафиева был признан непригодным для жизни в 2013 году. При этом, самому курганцу на тот момент было 25 лет и он уже не мог претендовать на получение квартиры от государства, поскольку таким правом обладают сироты до 23 лет. Сообщается, что иск от Сафиева уже направлен в суд. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление социальной защиты населения Курганской области. Сообщается, что курганец жил в Юлдусе со своей семьей, где дом, который находился в собственности супруги, также сгорел. Его жена получила жилищный сертификат на 2,4 миллиона рублей. «Оснований для предоставления гражданину дополнительно меры поддержки за дом отца, о котором идет речь, нет, так как ранее, в августе 2013 года он был признан не пригодным для проживания и как жилье не использовался», — пояснили URA.RU в курганской соцзащите. Ранее URA.RU писало, что 7 мая в Кургане прошли масштабные пожары, в том числе и в Юлдусе. Спустя время на помощь к погорельцам пришли татары из Казани. По открытым данным, в селе Юлдус погибли семь человек и сгорели 228 домов. Жители сгоревшего села начали получать жилищные сертификаты. 24 мая в Юлдус приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Курганской области Евгений Сафиев добивается жилищного сертификата за сгоревший дом, из-за которого он не смог получить квартиру после выпуска из детского дома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил московский юрист Анар Сатаев. Однако по официальной информации, погорелец уже получил выплаты за сгоревший дом. Отмечается, что сейчас мужчина хочет получить деньги за другое жилье. «После выпуска из детского дома Евгений не получил квартиру (от государства), поскольку у его покойного отца был дом и участок. Он решил подать в суд на администрацию Шадринского округа, надеясь получить квартиру, которая ему полагалась по закону. После пожара в деревне, Евгений решил написать заявление на получение сертификата. И вот тут-то и выяснилось, что дома фактически никогда не было», — делится с URA.RU историей курганца Сатаев. Со слов юриста, на данный момент у пострадавшего жителя нет жилья. При этом, мужчина воспитывает шесть детей. По информации от источников, знакомых с ситуацией, дом отца Сафиева был признан непригодным для жизни в 2013 году. При этом, самому курганцу на тот момент было 25 лет и он уже не мог претендовать на получение квартиры от государства, поскольку таким правом обладают сироты до 23 лет. Сообщается, что иск от Сафиева уже направлен в суд. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление социальной защиты населения Курганской области. Сообщается, что курганец жил в Юлдусе со своей семьей, где дом, который находился в собственности супруги, также сгорел. Его жена получила жилищный сертификат на 2,4 миллиона рублей. «Оснований для предоставления гражданину дополнительно меры поддержки за дом отца, о котором идет речь, нет, так как ранее, в августе 2013 года он был признан не пригодным для проживания и как жилье не использовался», — пояснили URA.RU в курганской соцзащите. Ранее URA.RU писало, что 7 мая в Кургане прошли масштабные пожары, в том числе и в Юлдусе. Спустя время на помощь к погорельцам пришли татары из Казани. По открытым данным, в селе Юлдус погибли семь человек и сгорели 228 домов. Жители сгоревшего села начали получать жилищные сертификаты. 24 мая в Юлдус приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.