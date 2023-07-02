В Екатеринбург привезли ирландских свиней за 50 миллионов

03 июля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

150 свиней закупила челябинская агрофирма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральские таможенники оформили партию свиней и хряков, которых на автофуре привезли из Ирландии. Животных стоимостью более 50 миллионов рублей для обновления стада заказал один из местных агрохолдингов, сообщили URA.RU в уральском таможенном управлении. «Полторы сотни племенных свиней и хряков стоимостью более 50 миллионов рублей прибыли в столицу Урала из Ирландии. Шесть с половиной тонн племенных свиней пород Ландрас, Крупная белая, Йоркшир возрастом до полугода приобрело региональное агропредприятие для обновления стада», — рассказывают таможенники. Из Ирландии животных везли на Урал в специальной автофуре, где на протяжении всего путешествия поддерживалась конкретная температура воздуха. На таможне свиней оформили оперативно и в первую очередь — процедура заняла около 50 минут. Сотрудники Россельхознадзора признали животных абсолютно здоровыми. Ранее URA.RU сообщало, что племенных свиней закупила агрофирма «Ариант». По прибытии животных поставили на карантин в свинокомплексе «Рождественском» Увельского района.

Уральские таможенники оформили партию свиней и хряков, которых на автофуре привезли из Ирландии. Животных стоимостью более 50 миллионов рублей для обновления стада заказал один из местных агрохолдингов, сообщили URA.RU в уральском таможенном управлении. «Полторы сотни племенных свиней и хряков стоимостью более 50 миллионов рублей прибыли в столицу Урала из Ирландии. Шесть с половиной тонн племенных свиней пород Ландрас, Крупная белая, Йоркшир возрастом до полугода приобрело региональное агропредприятие для обновления стада», — рассказывают таможенники. Из Ирландии животных везли на Урал в специальной автофуре, где на протяжении всего путешествия поддерживалась конкретная температура воздуха. На таможне свиней оформили оперативно и в первую очередь — процедура заняла около 50 минут. Сотрудники Россельхознадзора признали животных абсолютно здоровыми. Ранее URA.RU сообщало, что племенных свиней закупила агрофирма «Ариант». По прибытии животных поставили на карантин в свинокомплексе «Рождественском» Увельского района.