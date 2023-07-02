02 июля 2023

В Екатеринбург привезли ирландских свиней за 50 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, свинья, пятачок, апк, сельское хозяйство, ландрас
150 свиней закупила челябинская агрофирма Фото:

Уральские таможенники оформили партию свиней и хряков, которых на автофуре привезли из Ирландии. Животных стоимостью более 50 миллионов рублей для обновления стада заказал один из местных агрохолдингов, сообщили URA.RU в уральском таможенном управлении.

«Полторы сотни племенных свиней и хряков стоимостью более 50 миллионов рублей прибыли в столицу Урала из Ирландии. Шесть с половиной тонн племенных свиней пород Ландрас, Крупная белая, Йоркшир возрастом до полугода приобрело региональное агропредприятие для обновления стада», — рассказывают таможенники.

Из Ирландии животных везли на Урал в специальной автофуре, где на протяжении всего путешествия поддерживалась конкретная температура воздуха. На таможне свиней оформили оперативно и в первую очередь — процедура заняла около 50 минут. Сотрудники Россельхознадзора признали животных абсолютно здоровыми.

Ранее URA.RU сообщало, что племенных свиней закупила агрофирма «Ариант». По прибытии животных поставили на карантин в свинокомплексе «Рождественском» Увельского района.

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Уральские таможенники оформили партию свиней и хряков, которых на автофуре привезли из Ирландии. Животных стоимостью более 50 миллионов рублей для обновления стада заказал один из местных агрохолдингов, сообщили URA.RU в уральском таможенном управлении. «Полторы сотни племенных свиней и хряков стоимостью более 50 миллионов рублей прибыли в столицу Урала из Ирландии. Шесть с половиной тонн племенных свиней пород Ландрас, Крупная белая, Йоркшир возрастом до полугода приобрело региональное агропредприятие для обновления стада», — рассказывают таможенники. Из Ирландии животных везли на Урал в специальной автофуре, где на протяжении всего путешествия поддерживалась конкретная температура воздуха. На таможне свиней оформили оперативно и в первую очередь — процедура заняла около 50 минут. Сотрудники Россельхознадзора признали животных абсолютно здоровыми. Ранее URA.RU сообщало, что племенных свиней закупила агрофирма «Ариант». По прибытии животных поставили на карантин в свинокомплексе «Рождественском» Увельского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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