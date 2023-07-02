02 июля 2023
01 июля 2023

В Кургане дети пострадали в двух ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, огонь, авария
В Кургане несколько детей пострадали в ДТП Фото:

В Кургане произошли два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали дети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управлении МВД по Курганской области.

«30 июня на улице К. Маркса, в близи дома №105, водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигаясь по ул. К. Маркса, со стороны ул. Савельева, в направлении ул. Пролетарская, по второй полосе движения из двух имеющихся в данном направлении, допустил наезд на 12-летних пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, по ходу движения автомобиля Toyota Carina», — рассказали URA.RU полицейские.

Также 2 июля произошло ДТП на улице Мостостроителей. Водитель на Toyota Corolla не уступил дорогу курганцу на LADA Granta, из-за чего произошло столкновение. Шестилетний пассажир в этот момент находился в машине LADA. Ребенок получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Пассажирка этого же автомобиля проходит амбулаторное лечение.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадали три ребенка. Авария произошла из-за неправильного выбора скорости для движения. Автомобиль выехал на влажную обочину.

В Кургане произошло ДТП, в котором пострадал ребенок
В Кургане произошло ДТП, в котором пострадал ребенок
Фото:

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В Кургане произошли два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали дети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управлении МВД по Курганской области. «30 июня на улице К. Маркса, в близи дома №105, водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигаясь по ул. К. Маркса, со стороны ул. Савельева, в направлении ул. Пролетарская, по второй полосе движения из двух имеющихся в данном направлении, допустил наезд на 12-летних пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, по ходу движения автомобиля Toyota Carina», — рассказали URA.RU полицейские. Также 2 июля произошло ДТП на улице Мостостроителей. Водитель на Toyota Corolla не уступил дорогу курганцу на LADA Granta, из-за чего произошло столкновение. Шестилетний пассажир в этот момент находился в машине LADA. Ребенок получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Пассажирка этого же автомобиля проходит амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадали три ребенка. Авария произошла из-за неправильного выбора скорости для движения. Автомобиль выехал на влажную обочину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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