В Кургане дети пострадали в двух ДТП. Фото, видео

03 июля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Кургане несколько детей пострадали в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане произошли два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали дети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управлении МВД по Курганской области. «30 июня на улице К. Маркса, в близи дома №105, водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигаясь по ул. К. Маркса, со стороны ул. Савельева, в направлении ул. Пролетарская, по второй полосе движения из двух имеющихся в данном направлении, допустил наезд на 12-летних пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, по ходу движения автомобиля Toyota Carina», — рассказали URA.RU полицейские. Также 2 июля произошло ДТП на улице Мостостроителей. Водитель на Toyota Corolla не уступил дорогу курганцу на LADA Granta, из-за чего произошло столкновение. Шестилетний пассажир в этот момент находился в машине LADA. Ребенок получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Пассажирка этого же автомобиля проходит амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадали три ребенка. Авария произошла из-за неправильного выбора скорости для движения. Автомобиль выехал на влажную обочину. В Кургане произошло ДТП, в котором пострадал ребенок Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану

В Кургане произошли два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали дети. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в управлении МВД по Курганской области. «30 июня на улице К. Маркса, в близи дома №105, водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигаясь по ул. К. Маркса, со стороны ул. Савельева, в направлении ул. Пролетарская, по второй полосе движения из двух имеющихся в данном направлении, допустил наезд на 12-летних пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, по ходу движения автомобиля Toyota Carina», — рассказали URA.RU полицейские. Также 2 июля произошло ДТП на улице Мостостроителей. Водитель на Toyota Corolla не уступил дорогу курганцу на LADA Granta, из-за чего произошло столкновение. Шестилетний пассажир в этот момент находился в машине LADA. Ребенок получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Пассажирка этого же автомобиля проходит амбулаторное лечение. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадали три ребенка. Авария произошла из-за неправильного выбора скорости для движения. Автомобиль выехал на влажную обочину.