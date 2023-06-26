На трассе Курган—Тюмень в ДТП пострадали три ребенка

26 июня 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Курганец не справился с управлением автомобилем, из-за чего пострадали его дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Белозерского округа Курганской области в результате ДТП на трассе в сторону Тюмени пострадали три ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Курганской области. «25 июня на территории Белозерского округа пострадали три ребенка. Авария произошла на пятом километре автодороги „Подъезд к городу Тюмень“. По предварительной информации в условиях сильных осадков в виде дождя мужчина не выбрал скорость конкретным условиям движения и выехал на влажную обочину», — указано на сайте ведомства. Автомобиль занесло и опрокинуло на проезжую часть. Из-за ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности. С ним в машине были дети: сын 2010 года рождения и две дочери 2012 и 2014 годов рождения. Они получили телесные повреждения. Дети были пристегнуты ремнями безопасности. Однако 10-летняя дочь курганца ехала не в автокресле. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе перевернулся рейсовый автобус. Среди пострадавших были дети.

На территории Белозерского округа Курганской области в результате ДТП на трассе в сторону Тюмени пострадали три ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Курганской области. «25 июня на территории Белозерского округа пострадали три ребенка. Авария произошла на пятом километре автодороги „Подъезд к городу Тюмень“. По предварительной информации в условиях сильных осадков в виде дождя мужчина не выбрал скорость конкретным условиям движения и выехал на влажную обочину», — указано на сайте ведомства. Автомобиль занесло и опрокинуло на проезжую часть. Из-за ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности. С ним в машине были дети: сын 2010 года рождения и две дочери 2012 и 2014 годов рождения. Они получили телесные повреждения. Дети были пристегнуты ремнями безопасности. Однако 10-летняя дочь курганца ехала не в автокресле. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе перевернулся рейсовый автобус. Среди пострадавших были дети.