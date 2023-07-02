В Тюменской области созрел урожай грибов и лесных ягод. Фото

03 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Жители Ишимского района делятся в соцсетях фотографиями собранного урожая дикоросов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ишимском районе Тюменской области наблюдается небывалый урожай ягод и грибов. Об этом URA.RU рассказали местные жители, обратившиеся в редакцию. Фотографиями собранных дикоросов ишимцы также делятся в паблике «Ишим пере Посдлушано» в соцсети «ВКонтакте». «В Ишимском районе по-настоящему небывалый урожай ягод и грибов. Дикоросов очень много. Люди уже собирают не для себя, а на продажу», — рассказал URA.RU один из жителей Ишимского района. Один из ишимцев разместил фотографию собранного урожая дикоросов в паблике «Ишим пере Подслушано». Пользователи положительно оценили его публикацию. «Такую ягоду литр собрать — это терпение надо великое иметь. А ведерко, так вообще», — заявил Дмитрий Ли. «Ягода норм, я в этом году не набираю, потому что гора варенья с прошлого года осталась. И раздавал, и сам ел, и замораживал для десертов с мороженным», — отметил пользователь с ником Sergey Naif. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени составили собственный топ-лист самых «грибных» мест города. Они находятся в лесах Велижанского, Московского и Червишевского трактов. Жители Ишимского района собирают грибы и ягоды Фото: Анатолий Староверов, паблик «Ишим пере Подслушано», соцсеть «ВКонтакте»

В Ишимском районе Тюменской области наблюдается небывалый урожай ягод и грибов. Об этом URA.RU рассказали местные жители, обратившиеся в редакцию. Фотографиями собранных дикоросов ишимцы также делятся в паблике «Ишим пере Посдлушано» в соцсети «ВКонтакте». «В Ишимском районе по-настоящему небывалый урожай ягод и грибов. Дикоросов очень много. Люди уже собирают не для себя, а на продажу», — рассказал URA.RU один из жителей Ишимского района. Один из ишимцев разместил фотографию собранного урожая дикоросов в паблике «Ишим пере Подслушано». Пользователи положительно оценили его публикацию. «Такую ягоду литр собрать — это терпение надо великое иметь. А ведерко, так вообще», — заявил Дмитрий Ли. «Ягода норм, я в этом году не набираю, потому что гора варенья с прошлого года осталась. И раздавал, и сам ел, и замораживал для десертов с мороженным», — отметил пользователь с ником Sergey Naif. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени составили собственный топ-лист самых «грибных» мест города. Они находятся в лесах Велижанского, Московского и Червишевского трактов.