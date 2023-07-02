02 июля 2023

В ГИБДД раскрыли вину водителя, из-за которого погибли 5 свердловчан

Житель Нижних Серег ехал по односторонней дороге во встречном направлении и устроил смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, пожар, сгоревшая машина, последствия пожара, сгоревшая техника
Одна из машин сгорела полностью, вторая тоже получила повреждения (архивное фото) Фото:

Водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где допустил столкновение с машиной «Хундай Солярис». Именно это и стало причиной гибели пяти человек на трассе. Подробностями смертельной аварии с URA.RU поделились в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем „Митсубиси Аутлендер“ двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Там он допустил столкновение со встречным автомобилем „Хундай Солярис“ под управлением водителя 1999 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД добавили, что причина, по которой мужчина двигался по встречке, не установлена. В аварии погибли пять человек, из которых одна женщина. Виновник аварии прописан в городе Нижние Серги, остальные погибшие — жители Екатеринбурга. Личность одной из жертв ДТП пока выясняется.

Смертельная авария произошла поздним вечером 2 июля. Один из автомобилей сгорел дотла. На месте ЧП инспекторами были обнаружены недочеты улично-дорожной сети.

В страшной аварии на свердловской трассе никто не выжил
В страшной аварии на свердловской трассе никто не выжил
Фото:

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Водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где допустил столкновение с машиной «Хундай Солярис». Именно это и стало причиной гибели пяти человек на трассе. Подробностями смертельной аварии с URA.RU поделились в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем „Митсубиси Аутлендер“ двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Там он допустил столкновение со встречным автомобилем „Хундай Солярис“ под управлением водителя 1999 года рождения», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД добавили, что причина, по которой мужчина двигался по встречке, не установлена. В аварии погибли пять человек, из которых одна женщина. Виновник аварии прописан в городе Нижние Серги, остальные погибшие — жители Екатеринбурга. Личность одной из жертв ДТП пока выясняется. Смертельная авария произошла поздним вечером 2 июля. Один из автомобилей сгорел дотла. На месте ЧП инспекторами были обнаружены недочеты улично-дорожной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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