В ГИБДД раскрыли вину водителя, из-за которого погибли 5 свердловчан

Водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где допустил столкновение с машиной «Хундай Солярис». Именно это и стало причиной гибели пяти человек на трассе. Подробностями смертельной аварии с URA.RU поделились в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем „Митсубиси Аутлендер“ двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Там он допустил столкновение со встречным автомобилем „Хундай Солярис“ под управлением водителя 1999 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД добавили, что причина, по которой мужчина двигался по встречке, не установлена. В аварии погибли пять человек, из которых одна женщина. Виновник аварии прописан в городе Нижние Серги, остальные погибшие — жители Екатеринбурга. Личность одной из жертв ДТП пока выясняется.
Смертельная авария произошла поздним вечером 2 июля. Один из автомобилей сгорел дотла. На месте ЧП инспекторами были обнаружены недочеты улично-дорожной сети.
В страшной аварии на свердловской трассе никто не выжил
Водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где допустил столкновение с машиной «Хундай Солярис». Именно это и стало причиной гибели пяти человек на трассе. Подробностями смертельной аварии с URA.RU поделились в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем „Митсубиси Аутлендер“ двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении. Там он допустил столкновение со встречным автомобилем „Хундай Солярис“ под управлением водителя 1999 года рождения», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД добавили, что причина, по которой мужчина двигался по встречке, не установлена. В аварии погибли пять человек, из которых одна женщина. Виновник аварии прописан в городе Нижние Серги, остальные погибшие — жители Екатеринбурга. Личность одной из жертв ДТП пока выясняется. Смертельная авария произошла поздним вечером 2 июля. Один из автомобилей сгорел дотла. На месте ЧП инспекторами были обнаружены недочеты улично-дорожной сети.