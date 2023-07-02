Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили недостатки улично-дорожной сети на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На месте, где погибли пять человек, занижена обочина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины. Проведены замеры, составлены процессуальные документы», — пояснили в инспекции.
Смертельная авария произошла поздним вечером 2 июля. В столкновении автомобилей «Хендай Солярис» и «Митсубиси Аутлендер» погибли пять человек. Как сообщали очевидцы, одна из иномарок полностью сгорела.
Обе машины после столкновения восстановлению не подлежат
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили недостатки улично-дорожной сети на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На месте, где погибли пять человек, занижена обочина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины. Проведены замеры, составлены процессуальные документы», — пояснили в инспекции. Смертельная авария произошла поздним вечером 2 июля. В столкновении автомобилей «Хендай Солярис» и «Митсубиси Аутлендер» погибли пять человек. Как сообщали очевидцы, одна из иномарок полностью сгорела.