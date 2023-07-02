02 июля 2023

Свердловская ГИБДД назвала возможную причину гибели пяти человек. Фото

Инспекторы нашли недостатки дорожной сети на месте смертельной аварии в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Машины после столкновения загорелись (архивное фото) Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили недостатки улично-дорожной сети на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На месте, где погибли пять человек, занижена обочина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины. Проведены замеры, составлены процессуальные документы», — пояснили в инспекции.

Смертельная авария произошла поздним вечером 2 июля. В столкновении автомобилей «Хендай Солярис» и «Митсубиси Аутлендер» погибли пять человек. Как сообщали очевидцы, одна из иномарок полностью сгорела.

Обе машины после столкновения восстановлению не подлежат
Обе машины после столкновения восстановлению не подлежат
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили недостатки улично-дорожной сети на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На месте, где погибли пять человек, занижена обочина, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины. Проведены замеры, составлены процессуальные документы», — пояснили в инспекции. Смертельная авария произошла поздним вечером 2 июля. В столкновении автомобилей «Хендай Солярис» и «Митсубиси Аутлендер» погибли пять человек. Как сообщали очевидцы, одна из иномарок полностью сгорела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...