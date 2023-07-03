Аксенов впервые прокомментировал попытку покушения СБУ

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на него стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Он добавил, что спецслужбы России работают четко и эффективно.
«Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима», — написал Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, теперь необходимо найти заказчиков преступления и наказать. Глава Крыма добавил, что спецслужбы РФ работают четко и эффективно.
Он уточнил, что устранить терроризм Украины можно лишь выполнением целей спецоперации. «Так и будет», — выразил уверенность Аксенов.
Ранее стало известно, что на Аксенова была совершена попытка покушения, однако ФСБ смогла поймать подозреваемого. Уточняется, что мужчина был гражданином РФ, однако его завербовала Служба безопасности Украины.
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