Свердловские эксперты установят, был ли пьян виновник смертельного ДТП

Тело виновника ДТП, в котором погибли 5 свердловчан, отправлено на экспертизу

03 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Почему водитель выехал на встречку и был ли он пьян, предстоит выяснить (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тело водителя «Митсубиси», по чьей вине, предположительно, погибли пять человек на трассе, отправлено на экспертизу. Предстоит выяснить, был ли мужчина пьян или трезв в момент совершения ДТП, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Установлено, что погибшие в автомобиле „Хундай“ — жители Екатеринбурга, сейчас устанавливаются их родственные связи, причины поездки в том направлении. В автомобиле „Митсубиси“ находился только водитель. В каком состоянии — трезвый или пьяный — он сел за руль, будет установлено в ходе проведения экспертизы», — пояснили в ведомстве. В смертельном столкновении двух иномарок на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек. Известно, что водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где столкнулся с «Хундай Солярис». Последняя машина загорелась. Все ее пассажиры и оба водителя погибли.

Тело водителя «Митсубиси», по чьей вине, предположительно, погибли пять человек на трассе, отправлено на экспертизу. Предстоит выяснить, был ли мужчина пьян или трезв в момент совершения ДТП, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Установлено, что погибшие в автомобиле „Хундай“ — жители Екатеринбурга, сейчас устанавливаются их родственные связи, причины поездки в том направлении. В автомобиле „Митсубиси“ находился только водитель. В каком состоянии — трезвый или пьяный — он сел за руль, будет установлено в ходе проведения экспертизы», — пояснили в ведомстве. В смертельном столкновении двух иномарок на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек. Известно, что водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где столкнулся с «Хундай Солярис». Последняя машина загорелась. Все ее пассажиры и оба водителя погибли.