Свердловские эксперты установят, был ли пьян виновник смертельного ДТП

Тело водителя «Митсубиси», по чьей вине, предположительно, погибли пять человек на трассе, отправлено на экспертизу. Предстоит выяснить, был ли мужчина пьян или трезв в момент совершения ДТП, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Установлено, что погибшие в автомобиле „Хундай“ — жители Екатеринбурга, сейчас устанавливаются их родственные связи, причины поездки в том направлении. В автомобиле „Митсубиси“ находился только водитель. В каком состоянии — трезвый или пьяный — он сел за руль, будет установлено в ходе проведения экспертизы», — пояснили в ведомстве.
В смертельном столкновении двух иномарок на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек. Известно, что водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где столкнулся с «Хундай Солярис». Последняя машина загорелась. Все ее пассажиры и оба водителя погибли.
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