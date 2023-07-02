02 июля 2023

Свердловские эксперты установят, был ли пьян виновник смертельного ДТП

Тело виновника ДТП, в котором погибли 5 свердловчан, отправлено на экспертизу
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Почему водитель выехал на встречку и был ли он пьян, предстоит выяснить (архивное фото) Фото:

Тело водителя «Митсубиси», по чьей вине, предположительно, погибли пять человек на трассе, отправлено на экспертизу. Предстоит выяснить, был ли мужчина пьян или трезв в момент совершения ДТП, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Установлено, что погибшие в автомобиле „Хундай“ — жители Екатеринбурга, сейчас устанавливаются их родственные связи, причины поездки в том направлении. В автомобиле „Митсубиси“ находился только водитель. В каком состоянии — трезвый или пьяный — он сел за руль, будет установлено в ходе проведения экспертизы», — пояснили в ведомстве.

В смертельном столкновении двух иномарок на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек. Известно, что водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где столкнулся с «Хундай Солярис». Последняя машина загорелась. Все ее пассажиры и оба водителя погибли.

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Тело водителя «Митсубиси», по чьей вине, предположительно, погибли пять человек на трассе, отправлено на экспертизу. Предстоит выяснить, был ли мужчина пьян или трезв в момент совершения ДТП, рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Установлено, что погибшие в автомобиле „Хундай“ — жители Екатеринбурга, сейчас устанавливаются их родственные связи, причины поездки в том направлении. В автомобиле „Митсубиси“ находился только водитель. В каком состоянии — трезвый или пьяный — он сел за руль, будет установлено в ходе проведения экспертизы», — пояснили в ведомстве. В смертельном столкновении двух иномарок на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек. Известно, что водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» двигался по дороге с односторонним движением во встречном направлении, где столкнулся с «Хундай Солярис». Последняя машина загорелась. Все ее пассажиры и оба водителя погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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