В Курганской области отправили в отставку еще одного главврача

03 июля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Главврача Николая Красовского уволили из-за нарушений в работе его больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврача Мишкинской центральной районной больницы Курганской области Николая Красовского уволили. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с медицинским сообществом. До Красовского летом уволились двое главврачей больниц из других округов региона. «Красовского уволили. До увольнения к его работе были претензии со стороны директора областного депздрава Алексея Сигидаева», — рассказали источники. В приемной Красовского URA.RU сообщили, что он находится на больничном. «С Красовским Николаем Ивановичем трудовой договор расторгнут в связи с тем, что имелись нарушения в деятельности медицинской организации. Исполнение обязанностей главного врача межрайонной больницы № 4 возложено на Круглова Леонида Николаевича, руководителя Юргамышского филиала», — ответили URA.RU в областном депздраве. Красовский является братом экс-замгубернатора Ларисы Кокориной, которая сейчас работает советником главы региона. В феврале 2022 года врачи рассказывали URA.RU, что Сигидаев отчитал Красовского за то, что главврач без согласования с депздравом открыл несколько ковидных коек. До этого, по словам источников из медицинской сферы, Красовского не критиковали. Помимо Мишкинской ЦРБ летом сменились главврачи в Катайской ЦРБ и Межрайонной больнице №7 в городе Шумиха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главврача Мишкинской центральной районной больницы Курганской области Николая Красовского уволили. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с медицинским сообществом. До Красовского летом уволились двое главврачей больниц из других округов региона. «Красовского уволили. До увольнения к его работе были претензии со стороны директора областного депздрава Алексея Сигидаева», — рассказали источники. В приемной Красовского URA.RU сообщили, что он находится на больничном. «С Красовским Николаем Ивановичем трудовой договор расторгнут в связи с тем, что имелись нарушения в деятельности медицинской организации. Исполнение обязанностей главного врача межрайонной больницы № 4 возложено на Круглова Леонида Николаевича, руководителя Юргамышского филиала», — ответили URA.RU в областном депздраве. Красовский является братом экс-замгубернатора Ларисы Кокориной, которая сейчас работает советником главы региона. В феврале 2022 года врачи рассказывали URA.RU, что Сигидаев отчитал Красовского за то, что главврач без согласования с депздравом открыл несколько ковидных коек. До этого, по словам источников из медицинской сферы, Красовского не критиковали. Помимо Мишкинской ЦРБ летом сменились главврачи в Катайской ЦРБ и Межрайонной больнице №7 в городе Шумиха.