02 июля 2023
01 июля 2023

В Курганской области отправили в отставку еще одного главврача

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медик, медицинская маска, врач, фельдшер
Главврача Николая Красовского уволили из-за нарушений в работе его больницы Фото:

Главврача Мишкинской центральной районной больницы Курганской области Николая Красовского уволили. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с медицинским сообществом. До Красовского летом уволились двое главврачей больниц из других округов региона.

«Красовского уволили. До увольнения к его работе были претензии со стороны директора областного депздрава Алексея Сигидаева», — рассказали источники.

В приемной Красовского URA.RU сообщили, что он находится на больничном. «С Красовским Николаем Ивановичем трудовой договор расторгнут в связи с тем, что имелись нарушения в деятельности медицинской организации. Исполнение обязанностей главного врача межрайонной больницы № 4 возложено на Круглова Леонида Николаевича, руководителя Юргамышского филиала», — ответили URA.RU в областном депздраве.

Красовский является братом экс-замгубернатора Ларисы Кокориной, которая сейчас работает советником главы региона. В феврале 2022 года врачи рассказывали URA.RU, что Сигидаев отчитал Красовского за то, что главврач без согласования с депздравом открыл несколько ковидных коек. До этого, по словам источников из медицинской сферы, Красовского не критиковали. Помимо Мишкинской ЦРБ летом сменились главврачи в Катайской ЦРБ и Межрайонной больнице №7 в городе Шумиха.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главврача Мишкинской центральной районной больницы Курганской области Николая Красовского уволили. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с медицинским сообществом. До Красовского летом уволились двое главврачей больниц из других округов региона. «Красовского уволили. До увольнения к его работе были претензии со стороны директора областного депздрава Алексея Сигидаева», — рассказали источники. В приемной Красовского URA.RU сообщили, что он находится на больничном. «С Красовским Николаем Ивановичем трудовой договор расторгнут в связи с тем, что имелись нарушения в деятельности медицинской организации. Исполнение обязанностей главного врача межрайонной больницы № 4 возложено на Круглова Леонида Николаевича, руководителя Юргамышского филиала», — ответили URA.RU в областном депздраве. Красовский является братом экс-замгубернатора Ларисы Кокориной, которая сейчас работает советником главы региона. В феврале 2022 года врачи рассказывали URA.RU, что Сигидаев отчитал Красовского за то, что главврач без согласования с депздравом открыл несколько ковидных коек. До этого, по словам источников из медицинской сферы, Красовского не критиковали. Помимо Мишкинской ЦРБ летом сменились главврачи в Катайской ЦРБ и Межрайонной больнице №7 в городе Шумиха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...