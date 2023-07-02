Брат погибшего Далера Бобиева рассказал, где пройдет прощание с мальчиком. Видео

Прощание с 6-летним Далером Бобиевым пройдет у мечети на Репина в Екатеринбурге

03 июля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

С Далером Бобиевым можно будет попрощаться возле мечети «Абу-Ханифа» на Репина Фото: Илья Московец © URA.RU Прощание с шестилетним Далером Бобиевым, которого несколько дней искали сотни волонтеров в Екатеринбурге и в итоге нашли погибшим, пройдет у мечети «Абу-Ханифа» на улице Репина. Об этом в соцсетях рассказал брат погибшего Шамсутдин Бобиев. «Было совещание с представителями консульства Таджикистана, муфтията и имамом мечети „Абу-Ханифа“, мы пришли к выводу, что прощание будет резонансное, придет много людей. [Поэтому] будет так — гроб привезут [на машине к мечети], с 10:00 до 13:00 часов христиане могут прийти и попрощаться, поставить цветы. После 13:00 будет наша [мусульманская] молитва и гроб увезем», — рассказал брат погибшего Далера. Когда пройдет прощание с ребенком, он не уточнил. Поиски Далера Бобиева начались 26 июня, о пропаже ребенка заявила его опекун Вероника Наумова. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье. Наумова призналась в содеянном, однако считает, что к гибели Далера привел несчастный случай. Теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа, а делом будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области.

Прощание с шестилетним Далером Бобиевым, которого несколько дней искали сотни волонтеров в Екатеринбурге и в итоге нашли погибшим, пройдет у мечети «Абу-Ханифа» на улице Репина. Об этом в соцсетях рассказал брат погибшего Шамсутдин Бобиев. «Было совещание с представителями консульства Таджикистана, муфтията и имамом мечети „Абу-Ханифа“, мы пришли к выводу, что прощание будет резонансное, придет много людей. [Поэтому] будет так — гроб привезут [на машине к мечети], с 10:00 до 13:00 часов христиане могут прийти и попрощаться, поставить цветы. После 13:00 будет наша [мусульманская] молитва и гроб увезем», — рассказал брат погибшего Далера. Когда пройдет прощание с ребенком, он не уточнил. Поиски Далера Бобиева начались 26 июня, о пропаже ребенка заявила его опекун Вероника Наумова. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье. Наумова призналась в содеянном, однако считает, что к гибели Далера привел несчастный случай. Теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа, а делом будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области.