02 июля 2023

Брат погибшего Далера Бобиева рассказал, где пройдет прощание с мальчиком. Видео

Прощание с 6-летним Далером Бобиевым пройдет у мечети на Репина в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, стихийный мемориал, бобиев далер
С Далером Бобиевым можно будет попрощаться возле мечети «Абу-Ханифа» на Репина Фото:

Прощание с шестилетним Далером Бобиевым, которого несколько дней искали сотни волонтеров в Екатеринбурге и в итоге нашли погибшим, пройдет у мечети «Абу-Ханифа» на улице Репина. Об этом в соцсетях рассказал брат погибшего Шамсутдин Бобиев.

«Было совещание с представителями консульства Таджикистана, муфтията и имамом мечети „Абу-Ханифа“, мы пришли к выводу, что прощание будет резонансное, придет много людей. [Поэтому] будет так — гроб привезут [на машине к мечети], с 10:00 до 13:00 часов христиане могут прийти и попрощаться, поставить цветы. После 13:00 будет наша [мусульманская] молитва и гроб увезем», — рассказал брат погибшего Далера. Когда пройдет прощание с ребенком, он не уточнил.

Поиски Далера Бобиева начались 26 июня, о пропаже ребенка заявила его опекун Вероника Наумова. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье. Наумова призналась в содеянном, однако считает, что к гибели Далера привел несчастный случай. Теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа, а делом будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области.

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Прощание с шестилетним Далером Бобиевым, которого несколько дней искали сотни волонтеров в Екатеринбурге и в итоге нашли погибшим, пройдет у мечети «Абу-Ханифа» на улице Репина. Об этом в соцсетях рассказал брат погибшего Шамсутдин Бобиев. «Было совещание с представителями консульства Таджикистана, муфтията и имамом мечети „Абу-Ханифа“, мы пришли к выводу, что прощание будет резонансное, придет много людей. [Поэтому] будет так — гроб привезут [на машине к мечети], с 10:00 до 13:00 часов христиане могут прийти и попрощаться, поставить цветы. После 13:00 будет наша [мусульманская] молитва и гроб увезем», — рассказал брат погибшего Далера. Когда пройдет прощание с ребенком, он не уточнил. Поиски Далера Бобиева начались 26 июня, о пропаже ребенка заявила его опекун Вероника Наумова. Спустя несколько дней ребенка нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье. Наумова призналась в содеянном, однако считает, что к гибели Далера привел несчастный случай. Теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа, а делом будет заниматься отдел по особо важным делам Следственного комитета России по Свердловской области.
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