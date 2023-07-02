02 июля 2023
01 июля 2023

В Курганской области прогнозируют жару и дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, непогода, плохая погода, дождь
В Курганскую область придут грозы и дожди Фото:

Синоптики прогнозируют в Кургане жару до +34 градусов и кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«На ночь 4 июля ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +16, +18 градусов. Днем синоптики прогнозируют до +34 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный», — указано на сайте ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до 6 июля. В эти дни температура воздуха днем будет достигать +33, +34 градуса. Грозы ожидаются днем 5 и 6 июля. Ночью температура воздуха достигнет показателей +14, +19 градусов.

Ранее URA.RU писало, что температура воды в курганских водоемах сравняется с сочинской. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что вода прогреется до +26 градусов.

Курганцев ожидает переменная погода
Курганцев ожидает переменная погода
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Синоптики прогнозируют в Кургане жару до +34 градусов и кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «На ночь 4 июля ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +16, +18 градусов. Днем синоптики прогнозируют до +34 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный», — указано на сайте ЦГМС. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до 6 июля. В эти дни температура воздуха днем будет достигать +33, +34 градуса. Грозы ожидаются днем 5 и 6 июля. Ночью температура воздуха достигнет показателей +14, +19 градусов. Ранее URA.RU писало, что температура воды в курганских водоемах сравняется с сочинской. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что вода прогреется до +26 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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