В Курганской области прогнозируют жару и дожди. Скрин

03 июля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

В Курганскую область придут грозы и дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики прогнозируют в Кургане жару до +34 градусов и кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «На ночь 4 июля ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +16, +18 градусов. Днем синоптики прогнозируют до +34 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный», — указано на сайте ЦГМС. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до 6 июля. В эти дни температура воздуха днем будет достигать +33, +34 градуса. Грозы ожидаются днем 5 и 6 июля. Ночью температура воздуха достигнет показателей +14, +19 градусов. Ранее URA.RU писало, что температура воды в курганских водоемах сравняется с сочинской. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что вода прогреется до +26 градусов. Курганцев ожидает переменная погода Фото: Курганский ЦГМС

Синоптики прогнозируют в Кургане жару до +34 градусов и кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «На ночь 4 июля ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +16, +18 градусов. Днем синоптики прогнозируют до +34 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный», — указано на сайте ЦГМС. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до 6 июля. В эти дни температура воздуха днем будет достигать +33, +34 градуса. Грозы ожидаются днем 5 и 6 июля. Ночью температура воздуха достигнет показателей +14, +19 градусов. Ранее URA.RU писало, что температура воды в курганских водоемах сравняется с сочинской. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что вода прогреется до +26 градусов.