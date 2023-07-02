Губернатор Моор продемонстрировал заботу об избирателях

Губернатор Александр Моор оттянул подачу документов в облизбирком, тем самым продемонстрировав заботу об избирателях. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменских политических кругов.
«У Моора, как у действующего главы региона, множество оперативных задач. Для избирателя он должен в первую очередь заниматься ими, а не предвыборной кампанией. Своим поздним визитом в избирком Моор продемонстрировал, что в первую очередь занят не выборами, а работой губернатора», — поделился собеседник агентства.
Александр Моор подал документы в избирком Тюменской области 1 июля. Он сделал это последним из всех кандидатов в губернаторы. Ранее реготделение партии «Единая Россия» выдвинуло Александра Моора в губернаторы Тюменской области.
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