02 июля 2023
01 июля 2023

Губернатор Моор продемонстрировал заботу об избирателях

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Александр Моор оттянул подачу документов в тюменский избирком Фото:

Губернатор Александр Моор оттянул подачу документов в облизбирком, тем самым продемонстрировав заботу об избирателях. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменских политических кругов.

«У Моора, как у действующего главы региона, множество оперативных задач. Для избирателя он должен в первую очередь заниматься ими, а не предвыборной кампанией. Своим поздним визитом в избирком Моор продемонстрировал, что в первую очередь занят не выборами, а работой губернатора», — поделился собеседник агентства.

Александр Моор подал документы в избирком Тюменской области 1 июля. Он сделал это последним из всех кандидатов в губернаторы. Ранее реготделение партии «Единая Россия» выдвинуло Александра Моора в губернаторы Тюменской области.

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Губернатор Александр Моор оттянул подачу документов в облизбирком, тем самым продемонстрировав заботу об избирателях. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменских политических кругов. «У Моора, как у действующего главы региона, множество оперативных задач. Для избирателя он должен в первую очередь заниматься ими, а не предвыборной кампанией. Своим поздним визитом в избирком Моор продемонстрировал, что в первую очередь занят не выборами, а работой губернатора», — поделился собеседник агентства. Александр Моор подал документы в избирком Тюменской области 1 июля. Он сделал это последним из всех кандидатов в губернаторы. Ранее реготделение партии «Единая Россия» выдвинуло Александра Моора в губернаторы Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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