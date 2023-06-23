ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области

«Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«За действующего главу региона проголосовали все 174 делегата региональной партконференции. Она прошла в Тюмени 23 июня», — говорится в сообщении.
Оппонентами Моора были депутаты областной думы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, отмечает корреспондент URA.RU. Перед началом голосования Фомин открыто призвал однопартийцев поддержать губернатора.
Ранее агентство сообщало, что на встрече с ямальским активом ЕР Моор озвучил свою предвыборную программу. Главный ее пункт — сохранение отношений между Тюменью и автономными округами, входящими в состав «тюменской матрешки».
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