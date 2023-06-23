ЕР выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области

23 июня 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Выдвижение действующего губернатора Тюменской области в качесвте кандидата состоялось на региональной партконференции Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «За действующего главу региона проголосовали все 174 делегата региональной партконференции. Она прошла в Тюмени 23 июня», — говорится в сообщении. Оппонентами Моора были депутаты областной думы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, отмечает корреспондент URA.RU. Перед началом голосования Фомин открыто призвал однопартийцев поддержать губернатора. Ранее агентство сообщало, что на встрече с ямальским активом ЕР Моор озвучил свою предвыборную программу. Главный ее пункт — сохранение отношений между Тюменью и автономными округами, входящими в состав «тюменской матрешки».

«Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом в губернаторы Тюменской области. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «За действующего главу региона проголосовали все 174 делегата региональной партконференции. Она прошла в Тюмени 23 июня», — говорится в сообщении. Оппонентами Моора были депутаты областной думы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев, отмечает корреспондент URA.RU. Перед началом голосования Фомин открыто призвал однопартийцев поддержать губернатора. Ранее агентство сообщало, что на встрече с ямальским активом ЕР Моор озвучил свою предвыборную программу. Главный ее пункт — сохранение отношений между Тюменью и автономными округами, входящими в состав «тюменской матрешки».