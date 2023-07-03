Минтруд раскрыл, когда будет увеличен МРОТ Минтруд: МРОТ будет увеличен на 18,5% с начала 2024 года 03 июля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 + С 1 января 2024 года у россиян будет увеличен МРОТ на 18,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5%. Это следует из законопроекта Минтруда. «Минтруд России подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%», — говорится в документе. Его текст приводит РИА Новости. Также было предложено установить соотношение между МРОТ и медианной зарплатой выше 48%. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5%. Это следует из законопроекта Минтруда. «Минтруд России подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%», — говорится в документе. Его текст приводит РИА Новости. Также было предложено установить соотношение между МРОТ и медианной зарплатой выше 48%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям