Минтруд раскрыл, когда будет увеличен МРОТ

Минтруд: МРОТ будет увеличен на 18,5% с начала 2024 года
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С 1 января 2024 года у россиян будет увеличен МРОТ на 18,5% Фото:

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5%. Это следует из законопроекта Минтруда.

«Минтруд России подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%», — говорится в документе. Его текст приводит РИА Новости. Также было предложено установить соотношение между МРОТ и медианной зарплатой выше 48%.

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С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5%. Это следует из законопроекта Минтруда. «Минтруд России подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%», — говорится в документе. Его текст приводит РИА Новости. Также было предложено установить соотношение между МРОТ и медианной зарплатой выше 48%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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