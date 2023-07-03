Минтруд раскрыл, когда будет увеличен МРОТ

С 1 января 2024 года у россиян будет увеличен МРОТ на 18,5%
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5%. Это следует из законопроекта Минтруда.
«Минтруд России подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%», — говорится в документе. Его текст приводит РИА Новости. Также было предложено установить соотношение между МРОТ и медианной зарплатой выше 48%.
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