Три челябинских мэра получат новые должности

Главы Миасса, Озерска и Красноармейского района получат посты в «Единой России»

Три главы муниципалитета станут одновременно главными единороссами в своих городах и районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области главы Миасса Егор Ковальчук, Озерска Евгений Щербаков и Красноармейского района Сергей Сергеев получат контроль над муниципальными организациями «Единой России». Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении ЕР.

«Глава Красноармейского района Сергей Сергеев, глава Озерска Евгений Щербаков и недавно избравшийся мэром Миасса Егор Ковальчук возглавят отделения партии в своих муниципалитетах. Процесс завершится до конца июля: предварительно пройдут местные конференции, а затем их решения утвердят на областной», — пояснили URA.RU в областном отделении «Единой России».

Установку о назначении мэров секретарями муниципальных организаций ЕР задал губернатор Алексей Текслер, когда возглавил региональную организацию единороссов. В рамках такого тренда отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы городов и районов. Но лишь в том случае, если у них нет проблем с вышестоящими властями и они пользуются авторитетом у населения.