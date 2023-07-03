Три челябинских мэра получат новые должности

Главы Миасса, Озерска и Красноармейского района получат посты в «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, документы, на подпись, кабинет, папка, дело, губернатор, мэр
Три главы муниципалитета станут одновременно главными единороссами в своих городах и районах Фото:

В Челябинской области главы Миасса Егор Ковальчук, Озерска Евгений Щербаков и Красноармейского района Сергей Сергеев получат контроль над муниципальными организациями «Единой России». Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении ЕР.

«Глава Красноармейского района Сергей Сергеев, глава Озерска Евгений Щербаков и недавно избравшийся мэром Миасса Егор Ковальчук возглавят отделения партии в своих муниципалитетах. Процесс завершится до конца июля: предварительно пройдут местные конференции, а затем их решения утвердят на областной», — пояснили URA.RU в областном отделении «Единой России».

Установку о назначении мэров секретарями муниципальных организаций ЕР задал губернатор Алексей Текслер, когда возглавил региональную организацию единороссов. В рамках такого тренда отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы городов и районов. Но лишь в том случае, если у них нет проблем с вышестоящими властями и они пользуются авторитетом у населения.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области главы Миасса Егор Ковальчук, Озерска Евгений Щербаков и Красноармейского района Сергей Сергеев получат контроль над муниципальными организациями «Единой России». Об этом сообщили 3 июля URA.RU в региональном отделении ЕР. «Глава Красноармейского района Сергей Сергеев, глава Озерска Евгений Щербаков и недавно избравшийся мэром Миасса Егор Ковальчук возглавят отделения партии в своих муниципалитетах. Процесс завершится до конца июля: предварительно пройдут местные конференции, а затем их решения утвердят на областной», — пояснили URA.RU в областном отделении «Единой России». Установку о назначении мэров секретарями муниципальных организаций ЕР задал губернатор Алексей Текслер, когда возглавил региональную организацию единороссов. В рамках такого тренда отделения ЕР в муниципалитетах должны возглавлять главы городов и районов. Но лишь в том случае, если у них нет проблем с вышестоящими властями и они пользуются авторитетом у населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...