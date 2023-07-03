В ЕС озвучили точную сумму замороженных российских активов ЕС заморозил 207 миллиардов евро российских активов 03 июля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 + После начала спецоперации активы ЦБ России в других странах попали под ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы на сумму в 207 миллиардов евро. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на конференции в Гааге. «Точная сумма замороженных после начала российской специальной военной операции странами Евросоюза суверенных активов России на данный момент составляет 207 миллиардов евро», — заявил Дидье Рейндерс. Его выступление транслировалось видеоагентством Ruptly. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что замороженные российские активы должны пойти на послевоенное восстановление Украины. При этом он отметил, что изъятие замороженных активов — сложный процесс, передает LIFE . Также под ограничения попали активы россиян, которые оказались под персональными санкциями. По данным американского Минфина, было заморожено 58 миллиардов долларов. После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы на сумму в 207 миллиардов евро. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на конференции в Гааге. «Точная сумма замороженных после начала российской специальной военной операции странами Евросоюза суверенных активов России на данный момент составляет 207 миллиардов евро», — заявил Дидье Рейндерс. Его выступление транслировалось видеоагентством Ruptly. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что замороженные российские активы должны пойти на послевоенное восстановление Украины. При этом он отметил, что изъятие замороженных активов — сложный процесс, передает LIFE. Также под ограничения попали активы россиян, которые оказались под персональными санкциями. По данным американского Минфина, было заморожено 58 миллиардов долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям