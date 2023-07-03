Грибники стали поставщиками екатеринбургского ресторана

03 июля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Грибники делятся добытым с элитными заведениями города Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Жители Екатеринбурга и области поставляют плоды «тихой охоты», из которых затем готовят блюда. Об этом рассказал владелец заведения Кирилл Шлаен. «На самом деле мы практикуем такой формат: покупаем грибы у людей, которые живут в области и их собирают в лесах. Затем мы обрабатываем продукт и делаем из него блюда. Это своего рода такая поддержка „малого предпринимательства“. То же самое и с ягодами», — пояснил Шлаен на открытии летней веранды Grand Buffet Ekaterinburg. В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. На презентации шеф-повар Михаил Аракелов рассказал, что на кухне уже готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику и ждут крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда.

Ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Жители Екатеринбурга и области поставляют плоды «тихой охоты», из которых затем готовят блюда. Об этом рассказал владелец заведения Кирилл Шлаен. «На самом деле мы практикуем такой формат: покупаем грибы у людей, которые живут в области и их собирают в лесах. Затем мы обрабатываем продукт и делаем из него блюда. Это своего рода такая поддержка „малого предпринимательства“. То же самое и с ягодами», — пояснил Шлаен на открытии летней веранды Grand Buffet Ekaterinburg. В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. На презентации шеф-повар Михаил Аракелов рассказал, что на кухне уже готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику и ждут крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда.