Грибники стали поставщиками екатеринбургского ресторана

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Презентация нового меню ресторана Monk - блюда с лисичками. Екатеринбург, лисички, грибы, еда
Грибники делятся добытым с элитными заведениями города Фото:

Ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Жители Екатеринбурга и области поставляют плоды «тихой охоты», из которых затем готовят блюда. Об этом рассказал владелец заведения Кирилл Шлаен.

«На самом деле мы практикуем такой формат: покупаем грибы у людей, которые живут в области и их собирают в лесах. Затем мы обрабатываем продукт и делаем из него блюда. Это своего рода такая поддержка „малого предпринимательства“. То же самое и с ягодами», — пояснил Шлаен на открытии летней веранды Grand Buffet Ekaterinburg.

В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. На презентации шеф-повар Михаил Аракелов рассказал, что на кухне уже готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику и ждут крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда.

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Ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Жители Екатеринбурга и области поставляют плоды «тихой охоты», из которых затем готовят блюда. Об этом рассказал владелец заведения Кирилл Шлаен. «На самом деле мы практикуем такой формат: покупаем грибы у людей, которые живут в области и их собирают в лесах. Затем мы обрабатываем продукт и делаем из него блюда. Это своего рода такая поддержка „малого предпринимательства“. То же самое и с ягодами», — пояснил Шлаен на открытии летней веранды Grand Buffet Ekaterinburg. В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. На презентации шеф-повар Михаил Аракелов рассказал, что на кухне уже готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику и ждут крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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