Грибники стали поставщиками екатеринбургского ресторана

Ресторан Grand Buffet Ekaterinburg начал привлекать свердловских грибников в качестве «подрядчиков». Жители Екатеринбурга и области поставляют плоды «тихой охоты», из которых затем готовят блюда. Об этом рассказал владелец заведения Кирилл Шлаен.
«На самом деле мы практикуем такой формат: покупаем грибы у людей, которые живут в области и их собирают в лесах. Затем мы обрабатываем продукт и делаем из него блюда. Это своего рода такая поддержка „малого предпринимательства“. То же самое и с ягодами», — пояснил Шлаен на открытии летней веранды Grand Buffet Ekaterinburg.
В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. На презентации шеф-повар Михаил Аракелов рассказал, что на кухне уже готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику и ждут крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда.
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