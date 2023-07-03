На Украине Domestos и Lipton объявили «спонсорами войны»

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Domestos оказался в украинском списке «спонсоров войны» Фото:

Производители Lipton, Axe, Dove, Domestos и многие другие известные бренды от компании Unilever на Украине попали в список «спонсоров войны». Об этом сообщило Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever», — говорится в telegram-канале ведомства. Это связано с тем, что бренды не ушли после начала спецоперации из России.

В НАПК отметили, что прибыль Unilever за год спецоперации увеличилась почти в два раза. Налоги от продаж продукции компании идут в российскую казну. Из-за этого глава НАПК Александр Новиков призвал Unilever покинуть страну.

Также в украинский список «спонсоров войны» попал Mondelez International. Эта компания выпускает пирожные «Медвежонок Барни», печенье «Юбилейное» и шоколад Alpen Gold, передает RT. Также в этом списке оказался «Ашан».

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Производители Lipton, Axe, Dove, Domestos и многие другие известные бренды от компании Unilever на Украине попали в список «спонсоров войны». Об этом сообщило Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). «НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever», — говорится в telegram-канале ведомства. Это связано с тем, что бренды не ушли после начала спецоперации из России. В НАПК отметили, что прибыль Unilever за год спецоперации увеличилась почти в два раза. Налоги от продаж продукции компании идут в российскую казну. Из-за этого глава НАПК Александр Новиков призвал Unilever покинуть страну. Также в украинский список «спонсоров войны» попал Mondelez International. Эта компания выпускает пирожные «Медвежонок Барни», печенье «Юбилейное» и шоколад Alpen Gold, передает RT. Также в этом списке оказался «Ашан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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