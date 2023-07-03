Посетивший Грузию свердловчанин раскрыл истинное отношение местных к русским

Грузинская молодежь считает русских врагами из-за влияния западной пропаганды

03 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский турист восхитился Грузией, но также подметил неприятные моменты Фото: Сергей Заикин © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 Грузинская молодежь настроена агрессивно по отношению к туристам из России. Однако старшее поколение встречает российских туристов с улыбкой и полным радушием. Своими впечатлениями после посещение Грузии с корреспондентом URA.RU поделился турист из Екатеринбурга Максим Соколов. «Изначально я приехал в Тбилиси. Город красивый, безусловно. Очень колоритный. Грузинский язык очень красивый. Поют у них на каждом углу. Но не все так весело, как может показаться на первый взгляд. Меня расстроил тот факт, что грузинская молодежь относится к русским туристам с презрением, недоверием. Я бы сказал, что с агрессией. А вот старшее поколение с удовольствием говорит на русском языке, приглашает в гости, угощает национальными блюдами», — делится Соколов. После пяти дней пребывания в Тбилиси Максим отправился в Батуми. «Ту агрессию, которую я видел по отношению к россиянам в Тбилиси, я не увидел в Батуми. Там молодежь принимает туристов радушно, не лезет в политику. Для них все гости страны — равноценные туристы. В то время как в Тбилиси могли использовать нецензурные выражения в адрес россиян. Старшее поколение, живущее в Батуми, аполитично. Если их и интересует политика, то только национальная», — рассказывает екатеринбуржец. «В целом, если не обращать внимания на отдельных индивидуумов, кричащих всякую ересь, путешествием я доволен. Взрослые мужчины и женщины говорят о том, что грузины и русские должны дружить, ведь исторически так сложилось. Напоминают о том, что огромное количество браков между представителями наших народов. Молодежь же подвержена западной пропаганде и считает русских врагами. А когда спрашиваешь, по какой причине, то ответить по существу ничего не могут. С некоторыми агрессивно настроенными ребятами даже удалось под конец поездки подружиться. Вывод тут только один: ехать в Грузию можно и нужно, но надо помнить о том, что негативных персонажей в стране тоже хватает», — отметил Соколов. С 15 мая президент России Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Прямое авиасообщение между странами было возобновлено. Полеты начались 19 мая. Решение Москвы положительно оценили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Однако грузинская оппозиционная партия встретила первый прямой московский рейс компании «Азимут» протестами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грузинская молодежь настроена агрессивно по отношению к туристам из России. Однако старшее поколение встречает российских туристов с улыбкой и полным радушием. Своими впечатлениями после посещение Грузии с корреспондентом URA.RU поделился турист из Екатеринбурга Максим Соколов. «Изначально я приехал в Тбилиси. Город красивый, безусловно. Очень колоритный. Грузинский язык очень красивый. Поют у них на каждом углу. Но не все так весело, как может показаться на первый взгляд. Меня расстроил тот факт, что грузинская молодежь относится к русским туристам с презрением, недоверием. Я бы сказал, что с агрессией. А вот старшее поколение с удовольствием говорит на русском языке, приглашает в гости, угощает национальными блюдами», — делится Соколов. После пяти дней пребывания в Тбилиси Максим отправился в Батуми. «Ту агрессию, которую я видел по отношению к россиянам в Тбилиси, я не увидел в Батуми. Там молодежь принимает туристов радушно, не лезет в политику. Для них все гости страны — равноценные туристы. В то время как в Тбилиси могли использовать нецензурные выражения в адрес россиян. Старшее поколение, живущее в Батуми, аполитично. Если их и интересует политика, то только национальная», — рассказывает екатеринбуржец. «В целом, если не обращать внимания на отдельных индивидуумов, кричащих всякую ересь, путешествием я доволен. Взрослые мужчины и женщины говорят о том, что грузины и русские должны дружить, ведь исторически так сложилось. Напоминают о том, что огромное количество браков между представителями наших народов. Молодежь же подвержена западной пропаганде и считает русских врагами. А когда спрашиваешь, по какой причине, то ответить по существу ничего не могут. С некоторыми агрессивно настроенными ребятами даже удалось под конец поездки подружиться. Вывод тут только один: ехать в Грузию можно и нужно, но надо помнить о том, что негативных персонажей в стране тоже хватает», — отметил Соколов. С 15 мая президент России Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Прямое авиасообщение между странами было возобновлено. Полеты начались 19 мая. Решение Москвы положительно оценили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Однако грузинская оппозиционная партия встретила первый прямой московский рейс компании «Азимут» протестами.