Далер Бобиев умер на следующий день после визита опеки

03 июля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Далера Бобиева искали три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Шестилетний Далер Бобиев умер на следующий день после визита сотрудников органов опеки. В последний раз они проверяли семью 2 декабря, очередная проверка была назначена на 2 июня, но опекун Далера Вероника Наумова попросила перенести ее на 26 июня. «Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных проводились органом опеки и попечительства в установленный законом срок. При проведении всех проверок ребенок находился дома, признаков жестокого обращения либо нарушения прав ребенка органом опеки и попечительства не выявлялось», — говорится в ответе свердловского минсоцполитики на запрос 66.ru. В ведомстве уточнили, что запрашивали данные по Далеру также в детском саду, но и оттуда информация, что с мальчиком не все в порядке, не поступала. Как раз 26 июня Наумова заявила о пропаже ребенка. Его искал весь Екатеринбург три дня. В ночь на 29-е тело Далера нашли в сумке в гараже, и стало понятно, что умер он еще несколько месяцев назад. Наумову поместили в СИЗО. По данным источников, точная дата смерти Далера — 3 декабря. Его сестра, молчавшая все это время, рассказала, что в тот день Далера сильно избили за то, что он съел виноград. В ванной он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Прощание с ребенком намечено на 5 июля. Уголовное дело возбуждено не только в отношении Наумовой, но и в отношении неустановленного круга должностных лиц, не уследивших за мальчиком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шестилетний Далер Бобиев умер на следующий день после визита сотрудников органов опеки. В последний раз они проверяли семью 2 декабря, очередная проверка была назначена на 2 июня, но опекун Далера Вероника Наумова попросила перенести ее на 26 июня. «Плановые проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных проводились органом опеки и попечительства в установленный законом срок. При проведении всех проверок ребенок находился дома, признаков жестокого обращения либо нарушения прав ребенка органом опеки и попечительства не выявлялось», — говорится в ответе свердловского минсоцполитики на запрос 66.ru. В ведомстве уточнили, что запрашивали данные по Далеру также в детском саду, но и оттуда информация, что с мальчиком не все в порядке, не поступала. Как раз 26 июня Наумова заявила о пропаже ребенка. Его искал весь Екатеринбург три дня. В ночь на 29-е тело Далера нашли в сумке в гараже, и стало понятно, что умер он еще несколько месяцев назад. Наумову поместили в СИЗО. По данным источников, точная дата смерти Далера — 3 декабря. Его сестра, молчавшая все это время, рассказала, что в тот день Далера сильно избили за то, что он съел виноград. В ванной он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Прощание с ребенком намечено на 5 июля. Уголовное дело возбуждено не только в отношении Наумовой, но и в отношении неустановленного круга должностных лиц, не уследивших за мальчиком.