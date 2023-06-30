30 июня 2023

Стала известная точная дата смерти Далера Бобиева

КП: Далера Бобиева убили 3 декабря 2022 года
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, бобиев далер
По словам источника, Далера Бобиева убили 3 декабря 2022 Фото:
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Шестилетнего мальчика Далера Бобиева убили и спрятали тело в гараж 3 декабря 2022 года. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Мальчика убили 3 декабря. После этого Вероника Наумова отправляла детей и их друзей играть в гараж, где в сумке лежало тело», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».

Волонтеры искали пропавшего мальчика с 26 июня. Позднее его нашли мертвым в гараже, который принадлежал семье опекуна. Приемная мать призналась в содеянном, однако заявляла, что к гибели привел несчастный случай. Женщина будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется отдел по делам особой важности Следственного комитета по Свердловской области.

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Шестилетнего мальчика Далера Бобиева убили и спрятали тело в гараж 3 декабря 2022 года. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Мальчика убили 3 декабря. После этого Вероника Наумова отправляла детей и их друзей играть в гараж, где в сумке лежало тело», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Волонтеры искали пропавшего мальчика с 26 июня. Позднее его нашли мертвым в гараже, который принадлежал семье опекуна. Приемная мать призналась в содеянном, однако заявляла, что к гибели привел несчастный случай. Женщина будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется отдел по делам особой важности Следственного комитета по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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