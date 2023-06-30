Стала известная точная дата смерти Далера Бобиева

Шестилетнего мальчика Далера Бобиева убили и спрятали тело в гараж 3 декабря 2022 года. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Мальчика убили 3 декабря. После этого Вероника Наумова отправляла детей и их друзей играть в гараж, где в сумке лежало тело», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».
Волонтеры искали пропавшего мальчика с 26 июня. Позднее его нашли мертвым в гараже, который принадлежал семье опекуна. Приемная мать призналась в содеянном, однако заявляла, что к гибели привел несчастный случай. Женщина будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется отдел по делам особой важности Следственного комитета по Свердловской области.
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