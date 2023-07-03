Зеленский еще не принял решение об участии в саммите НАТО в июле

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Зеленский еще не решил, поедет ли он на саммит НАТО Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял точного решения по поводу поездки на саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», — заявил Сергей Никифоров в интервью украинскому телеканалу «Общественное телевидение». Он комментировал решение президента об участии в саммите НАТО.

Ранее Зеленский заявлял, что перед саммитом Украина должна показать ощутимые результаты на поле боя, передает «Национальная служба новостей». Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент не смогли существенно изменить линию обороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял точного решения по поводу поездки на саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. «Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», — заявил Сергей Никифоров в интервью украинскому телеканалу «Общественное телевидение». Он комментировал решение президента об участии в саммите НАТО. Ранее Зеленский заявлял, что перед саммитом Украина должна показать ощутимые результаты на поле боя, передает «Национальная служба новостей». Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент не смогли существенно изменить линию обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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