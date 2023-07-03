В лесах Челябинской области появились грибы рыжики. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
«С Кропачево везут рыжики. У нас пока даже маслята вылазят с трудом и тут же засыхают», — написал Василий Д. в группе «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань | Авангард» в социальной сети «ВКонтакте».
Другие пользователи подтвердили, что на днях собрали в лесу в горнозаводской зоне рыжики. Некоторые видели, как эти грибы продают на рынке.
Ранее в лесах Челябинской области стали появляться маслята. Их находили в Карталинском, Еткульском районах, Нязепетровске и около озера Увильды. Также в челябинских лесах после прошедшего дождя выросли белые грибы.
В челябинских лесах появились рыжики
Фото с группы «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань | Авангард» в социальной сети «ВКонтакте»
Рыжики пока есть только возле Кропачево
Фото с группы «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань | Авангард» в социальной сети «ВКонтакте»
В лесах Челябинской области появились грибы рыжики. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «С Кропачево везут рыжики. У нас пока даже маслята вылазят с трудом и тут же засыхают», — написал Василий Д. в группе «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань | Авангард» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи подтвердили, что на днях собрали в лесу в горнозаводской зоне рыжики. Некоторые видели, как эти грибы продают на рынке. Ранее в лесах Челябинской области стали появляться маслята. Их находили в Карталинском, Еткульском районах, Нязепетровске и около озера Увильды. Также в челябинских лесах после прошедшего дождя выросли белые грибы.