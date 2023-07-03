03 июля 2023

В челябинских лесах начали собирать рыжики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Грибы собирают возле Кропачево Фото:

В лесах Челябинской области появились грибы рыжики. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«С Кропачево везут рыжики. У нас пока даже маслята вылазят с трудом и тут же засыхают», — написал Василий Д. в группе «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань | Авангард» в социальной сети «ВКонтакте».

Другие пользователи подтвердили, что на днях собрали в лесу в горнозаводской зоне рыжики. Некоторые видели, как эти грибы продают на рынке.

Ранее в лесах Челябинской области стали появляться маслята. Их находили в Карталинском, Еткульском районах, Нязепетровске и около озера Увильды. Также в челябинских лесах после прошедшего дождя выросли белые грибы.

В челябинских лесах появились рыжики
В челябинских лесах появились рыжики
Рыжики пока есть только возле Кропачево
Рыжики пока есть только возле Кропачево

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В лесах Челябинской области появились грибы рыжики. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «С Кропачево везут рыжики. У нас пока даже маслята вылазят с трудом и тут же засыхают», — написал Василий Д. в группе «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань | Авангард» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи подтвердили, что на днях собрали в лесу в горнозаводской зоне рыжики. Некоторые видели, как эти грибы продают на рынке. Ранее в лесах Челябинской области стали появляться маслята. Их находили в Карталинском, Еткульском районах, Нязепетровске и около озера Увильды. Также в челябинских лесах после прошедшего дождя выросли белые грибы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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