03 июля 2023

В Екатеринбурге подростки прыгнули с моста в пруд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять подростков прыгнули в пруд в Академическом районе Екатеринбурга Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга несколько подростков спрыгнули с моста в пруд. Информация об этом появилась в соцсети.

На кадрах, опубликованных пользователем «drip.egorka» в Telegram видно, как пять подростков прыгают в воду с моста в Академическом районе Екатеринбурга. Видео появилось вечером 3 июля.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных проводятся проверочные мероприятия, а также профилактическая работа с целью недопущения подобного поведения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец прыгнул в реку Исеть на Плотинке. Это произошло из-за спора с компанией мужчин арабского происхождения, которая пообещала ему литр водки.

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В Академическом районе Екатеринбурга несколько подростков спрыгнули с моста в пруд. Информация об этом появилась в соцсети. На кадрах, опубликованных пользователем «drip.egorka» в Telegram видно, как пять подростков прыгают в воду с моста в Академическом районе Екатеринбурга. Видео появилось вечером 3 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных проводятся проверочные мероприятия, а также профилактическая работа с целью недопущения подобного поведения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец прыгнул в реку Исеть на Плотинке. Это произошло из-за спора с компанией мужчин арабского происхождения, которая пообещала ему литр водки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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