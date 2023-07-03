Синоптик Пулин предсказал свердловчанам жару с дождями

В Свердловскую область придет тропическая воздушная масса и дожди. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«Тропическая воздушная масса начнет двигаться на запад, возвращаясь на территорию Свердловской области. В результате на атмосферном фронте в Свердловской области вновь ожидаются небольшие осадки и локальные грозы», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в Свердловской области 4 июля ожидается температура от 27 до 32 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в тот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем и температуру от 29 до 31 градуса тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что в июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.