03 июля 2023

Синоптик Пулин предсказал свердловчанам жару с дождями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация туристического маршрута от Свердловской киностудии. Екатеринбург, зонт, дождь
В Свердловской области 4 июля ожидаются дожди с температурой около 30 градусов тепла Фото:

В Свердловскую область придет тропическая воздушная масса и дожди. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Тропическая воздушная масса начнет двигаться на запад, возвращаясь на территорию Свердловской области. В результате на атмосферном фронте в Свердловской области вновь ожидаются небольшие осадки и локальные грозы», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 4 июля ожидается температура от 27 до 32 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в тот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем и температуру от 29 до 31 градуса тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область придет тропическая воздушная масса и дожди. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Тропическая воздушная масса начнет двигаться на запад, возвращаясь на территорию Свердловской области. В результате на атмосферном фронте в Свердловской области вновь ожидаются небольшие осадки и локальные грозы», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 4 июля ожидается температура от 27 до 32 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в тот же день Пулин прогнозирует переменную облачность с небольшим дождем и температуру от 29 до 31 градуса тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в июле в Свердловской области ожидается теплая погода, местами превышающая норму. Тепло незначительно отступит ближе к середине месяца, но затем вернет свои позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...