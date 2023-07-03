03 июля 2023

Россия обсуждает с азиатскими странами продажу боевых кораблей

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Военно морской флот. разное, военный корабль, вмф россии, морской порт балтийск, балтийский флот
Россия ведет конфиденциальные переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей Фото:

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) хотят купить у России боевые корабли. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют особый интерес не только к фрегатам „Гепард-3.9“, но и к другим проектам», — сказал представитель ФСВТС, передает РИА Новости. Он отметил, что Россия имеет большой опыт в области судостроения, поэтому страны так заинтересованы сотрудничеством в этой области. При этом государства АТР ведут переговоры, касательные закупки кораблей, со всеми заинтересованными странами, уточнил собеседник агентства. С какими — представитель ФСВТС не уточнил.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов говорил о том, что российские боевые фрегаты и корветы будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Известно, что на сегодняшний день ее невозможно обнаружить существующими средствами ПВО из-за ее высокой скорости и применении технологий «стелс».

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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) хотят купить у России боевые корабли. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют особый интерес не только к фрегатам „Гепард-3.9“, но и к другим проектам», — сказал представитель ФСВТС, передает РИА Новости. Он отметил, что Россия имеет большой опыт в области судостроения, поэтому страны так заинтересованы сотрудничеством в этой области. При этом государства АТР ведут переговоры, касательные закупки кораблей, со всеми заинтересованными странами, уточнил собеседник агентства. С какими — представитель ФСВТС не уточнил. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов говорил о том, что российские боевые фрегаты и корветы будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Известно, что на сегодняшний день ее невозможно обнаружить существующими средствами ПВО из-за ее высокой скорости и применении технологий «стелс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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