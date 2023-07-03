Россия обсуждает с азиатскими странами продажу боевых кораблей

04 июля 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Россия ведет конфиденциальные переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) хотят купить у России боевые корабли. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют особый интерес не только к фрегатам „Гепард-3.9“, но и к другим проектам», — сказал представитель ФСВТС, передает РИА Новости. Он отметил, что Россия имеет большой опыт в области судостроения, поэтому страны так заинтересованы сотрудничеством в этой области. При этом государства АТР ведут переговоры, касательные закупки кораблей, со всеми заинтересованными странами, уточнил собеседник агентства. С какими — представитель ФСВТС не уточнил. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов говорил о том, что российские боевые фрегаты и корветы будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Известно, что на сегодняшний день ее невозможно обнаружить существующими средствами ПВО из-за ее высокой скорости и применении технологий «стелс».

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) хотят купить у России боевые корабли. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют особый интерес не только к фрегатам „Гепард-3.9“, но и к другим проектам», — сказал представитель ФСВТС, передает РИА Новости. Он отметил, что Россия имеет большой опыт в области судостроения, поэтому страны так заинтересованы сотрудничеством в этой области. При этом государства АТР ведут переговоры, касательные закупки кораблей, со всеми заинтересованными странами, уточнил собеседник агентства. С какими — представитель ФСВТС не уточнил. Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов говорил о том, что российские боевые фрегаты и корветы будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Известно, что на сегодняшний день ее невозможно обнаружить существующими средствами ПВО из-за ее высокой скорости и применении технологий «стелс».