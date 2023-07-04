Эстонский политик заявил о готовящемся ударе НАТО по Петербургу

Базы НАТО под Санкт-Петербургом могут появиться в течение двух лет Фото: Министерство обороны Великобритании

В течение двух лет под Санкт-Петербургом построят базы НАТО, от которых России нужно ждать провокации. Таким мнением поделился лидер эстонской партии Koos («Вместе») Олег Иванов. По его словам, базы будут построены в ста километрах от города.

«Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — сто километров! Пара минут — и ракета уже в Питере», — заявил Иванов в интервью Baltnews . Он отметил, что базы могут появиться в течение двух лет. По его словам, Россия должна ждать провокации со стороны Эстонии.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Запад хочет превратить Балтийское море в «натовское» после вступления Швеции в альянс. НАТО строит базы в Прибалтике. На очереди — Финляндия и Швеция, передает «Царьград».