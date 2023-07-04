Эстонский политик заявил о готовящемся ударе НАТО по Петербургу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, обойма, боеприпас, stock
Базы НАТО под Санкт-Петербургом могут появиться в течение двух лет Фото:

В течение двух лет под Санкт-Петербургом построят базы НАТО, от которых России нужно ждать провокации. Таким мнением поделился лидер эстонской партии Koos («Вместе») Олег Иванов. По его словам, базы будут построены в ста километрах от города.

«Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — сто километров! Пара минут — и ракета уже в Питере», — заявил Иванов в интервью Baltnews. Он отметил, что базы могут появиться в течение двух лет. По его словам, Россия должна ждать провокации со стороны Эстонии.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Запад хочет превратить Балтийское море в «натовское» после вступления Швеции в альянс. НАТО строит базы в Прибалтике. На очереди — Финляндия и Швеция, передает «Царьград».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение двух лет под Санкт-Петербургом построят базы НАТО, от которых России нужно ждать провокации. Таким мнением поделился лидер эстонской партии Koos («Вместе») Олег Иванов. По его словам, базы будут построены в ста километрах от города. «Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — сто километров! Пара минут — и ракета уже в Питере», — заявил Иванов в интервью Baltnews. Он отметил, что базы могут появиться в течение двух лет. По его словам, Россия должна ждать провокации со стороны Эстонии. Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Запад хочет превратить Балтийское море в «натовское» после вступления Швеции в альянс. НАТО строит базы в Прибалтике. На очереди — Финляндия и Швеция, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...