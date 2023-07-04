Во Внуково перестали принимать самолеты

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., внуково
Внуково временно не принимает рейсы Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Из-за атаки беспилотников по Новой Москве во Внуково были введены ограничения на выпуск и прием самолетов. Ограничения начали действовать с 5:10 по местному времени. Об этом сообщает Росавиацация.

«По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10», — передает Росавиация в своем telegram-канале. По информации ведомства, на запасные аэропорты ушли шесть рейсов. Другие воздушные гавани в Москве и Московской области работают штатно.

Ранее Новую Москву атаковали два беспилотника. Они были сбиты около аэропорта Внуково.

Обновлено в 8:12 по московскому времени: Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу.

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Из-за атаки беспилотников по Новой Москве во Внуково были введены ограничения на выпуск и прием самолетов. Ограничения начали действовать с 5:10 по местному времени. Об этом сообщает Росавиацация. «По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10», — передает Росавиация в своем telegram-канале. По информации ведомства, на запасные аэропорты ушли шесть рейсов. Другие воздушные гавани в Москве и Московской области работают штатно. Ранее Новую Москву атаковали два беспилотника. Они были сбиты около аэропорта Внуково. Обновлено в 8:12 по московскому времени: Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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