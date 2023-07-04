Во Внуково перестали принимать самолеты

04 июля 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Внуково временно не принимает рейсы Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково» новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Из-за атаки беспилотников по Новой Москве во Внуково были введены ограничения на выпуск и прием самолетов. Ограничения начали действовать с 5:10 по местному времени. Об этом сообщает Росавиацация. «По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10», — передает Росавиация в своем telegram-канале . По информации ведомства, на запасные аэропорты ушли шесть рейсов. Другие воздушные гавани в Москве и Московской области работают штатно. Ранее Новую Москву атаковали два беспилотника. Они были сбиты около аэропорта Внуково. Обновлено в 8:12 по московскому времени: Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу.

Из-за атаки беспилотников по Новой Москве во Внуково были введены ограничения на выпуск и прием самолетов. Ограничения начали действовать с 5:10 по местному времени. Об этом сообщает Росавиацация. «По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10», — передает Росавиация в своем telegram-канале. По информации ведомства, на запасные аэропорты ушли шесть рейсов. Другие воздушные гавани в Москве и Московской области работают штатно. Ранее Новую Москву атаковали два беспилотника. Они были сбиты около аэропорта Внуково. Обновлено в 8:12 по московскому времени: Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу.