03 июля 2023

Самолет Екатеринбург — Внуково перенаправили в Шереметьево из-за атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
Самолет из Екатеринбурга приземлится в Москве с опозданием Фото:

Самолет, летевший из Екатеринбурга в аэропорт Внуково (Москва), ушел на запасной аэродром — в Шереметьево. Информация об этом появилась на онлайн-табло Внуково. Это произошло из-за атаки беспилотников в Новой Москве.

Самолет авиакомпании «Победа» Екатеринбург — Москва (рейс ДР 404) должен был прилететь во Внуково в 7:20, но его перенаправили в Шереметьево. Ожидаемое время прибытия — 9:00.

Ранее URA.RU сообщало, что после атаки беспилотников по Новой Москве более 10 рейсов были перенаправлены из Внуково в другие московские аэропорты. Было сбито два беспилотника. Возгорания не случилось.

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Самолет, летевший из Екатеринбурга в аэропорт Внуково (Москва), ушел на запасной аэродром — в Шереметьево. Информация об этом появилась на онлайн-табло Внуково. Это произошло из-за атаки беспилотников в Новой Москве. Самолет авиакомпании «Победа» Екатеринбург — Москва (рейс ДР 404) должен был прилететь во Внуково в 7:20, но его перенаправили в Шереметьево. Ожидаемое время прибытия — 9:00. Ранее URA.RU сообщало, что после атаки беспилотников по Новой Москве более 10 рейсов были перенаправлены из Внуково в другие московские аэропорты. Было сбито два беспилотника. Возгорания не случилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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