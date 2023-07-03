Самолет Екатеринбург — Внуково перенаправили в Шереметьево из-за атаки беспилотников

Самолет из Екатеринбурга приземлится в Москве с опозданием
Самолет, летевший из Екатеринбурга в аэропорт Внуково (Москва), ушел на запасной аэродром — в Шереметьево. Информация об этом появилась на онлайн-табло Внуково. Это произошло из-за атаки беспилотников в Новой Москве.
Самолет авиакомпании «Победа» Екатеринбург — Москва (рейс ДР 404) должен был прилететь во Внуково в 7:20, но его перенаправили в Шереметьево. Ожидаемое время прибытия — 9:00.
Ранее URA.RU сообщало, что после атаки беспилотников по Новой Москве более 10 рейсов были перенаправлены из Внуково в другие московские аэропорты. Было сбито два беспилотника. Возгорания не случилось.
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