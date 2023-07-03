Жительница ЯНАО отправится в колонию за кражу украшений у знакомой

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) отправится на десять месяцев в колонию за кражу ювелирных украшений. Обвиняемая совершила преступление умышленно и из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Судом установлено, что женщина, находясь в квартире знакомой, действуя умышленно и из корыстных побуждений, совершила тайное хищение ювелирных изделий потерпевшей (44 штуки на сумму более 288 тыс. рублей). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.
Украденные украшения женщина сдала в ломбард. Она признана виновной в преступлении п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.
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