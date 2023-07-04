Задержанного ФСБ челябинского экс-военкома увезли в Екатеринбург. Видео

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Судебный процесс по делу Богдана Колодяжного в Центральном окружном военно суде. Екатеринбург, вывеска, табличка, центральный окружной военный суд
Владимира Пичугина увезли на избрание меры пресечения Фото:

Бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками ФСБ и военной контрразведки по обвинению в получении взятки, увезли в Екатеринбург. Как сообщил URA.RU источник в Озерске, в Центральном окружном военному суде ему изберут меру пресечения.

«В отношении Пичугина возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ („Получение взятки“). В его доме были проведены обыски, сам экс-военком задержан. Его направили в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU направляло запрос в пресс-службу Главного военного следственного управления СКР, с просьбой прокомментировать ситуацию с задержанием Пичугина. Ответа на запрос к моменту публикации не поступил.

Силовики задержали Пичугина днем 27 июня. Его скрутили прямо на улице и изъяли у него пакет с деньгами. По данным URA.RU, задержание происходило в рамках давно разработанной операции. 28 июня Пичугина уволили со службы.

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Бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками ФСБ и военной контрразведки по обвинению в получении взятки, увезли в Екатеринбург. Как сообщил URA.RU источник в Озерске, в Центральном окружном военному суде ему изберут меру пресечения. «В отношении Пичугина возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ („Получение взятки“). В его доме были проведены обыски, сам экс-военком задержан. Его направили в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направляло запрос в пресс-службу Главного военного следственного управления СКР, с просьбой прокомментировать ситуацию с задержанием Пичугина. Ответа на запрос к моменту публикации не поступил. Силовики задержали Пичугина днем 27 июня. Его скрутили прямо на улице и изъяли у него пакет с деньгами. По данным URA.RU, задержание происходило в рамках давно разработанной операции. 28 июня Пичугина уволили со службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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