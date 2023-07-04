Задержанного ФСБ челябинского экс-военкома увезли в Екатеринбург. Видео

04 июля 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Владимира Пичугина увезли на избрание меры пресечения Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками ФСБ и военной контрразведки по обвинению в получении взятки, увезли в Екатеринбург. Как сообщил URA.RU источник в Озерске, в Центральном окружном военному суде ему изберут меру пресечения. «В отношении Пичугина возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ („Получение взятки“). В его доме были проведены обыски, сам экс-военком задержан. Его направили в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направляло запрос в пресс-службу Главного военного следственного управления СКР, с просьбой прокомментировать ситуацию с задержанием Пичугина. Ответа на запрос к моменту публикации не поступил. Силовики задержали Пичугина днем 27 июня. Его скрутили прямо на улице и изъяли у него пакет с деньгами. По данным URA.RU, задержание происходило в рамках давно разработанной операции. 28 июня Пичугина уволили со службы.

Бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками ФСБ и военной контрразведки по обвинению в получении взятки, увезли в Екатеринбург. Как сообщил URA.RU источник в Озерске, в Центральном окружном военному суде ему изберут меру пресечения. «В отношении Пичугина возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ („Получение взятки“). В его доме были проведены обыски, сам экс-военком задержан. Его направили в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направляло запрос в пресс-службу Главного военного следственного управления СКР, с просьбой прокомментировать ситуацию с задержанием Пичугина. Ответа на запрос к моменту публикации не поступил. Силовики задержали Пичугина днем 27 июня. Его скрутили прямо на улице и изъяли у него пакет с деньгами. По данным URA.RU, задержание происходило в рамках давно разработанной операции. 28 июня Пичугина уволили со службы.