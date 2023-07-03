Курганские медики пожаловались Мурашко на увольнение главврача

Курганские медики решили заступиться за уволенного главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Мишкинской центральной районной больницы (ЦРБ) написали коллективное обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Медики пытаются вернуть на должность главного врача уволенного Николая Красовского. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники.

«Коллектив межрайонной больницы №4 в рабочем поселке Мишкино обращается к вам и просит разобраться в сложившейся ситуации. Главного врача Красовского Николая Ивановича уволили приказом департамента здравоохранения Курганской области от 30 июня по непонятным для нас причинам», — сказано в обращении врачей.

Аналогичное обращение работники больницы направили полпреду в УрФО Владимиру Якушеву и зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Врачи говорят, что увольнение Красовского приведет к массовым увольнениям из больницы, больница потеряет свой статус и станет амбулаторией. Соответствующая информация также появилась в telegram-канале «Курганский сплетник».

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к сотрудникам Мишкинской ЦРБ. Медики на данный момент не готовы комментировать ситуацию. Глава Мишкинского округа Денис Мамонтов находится в отпуске. В приемной администрации округа подтвердили, что жалоба от врачей поступила. Об этом же сказал URA.RU один из заместителей мэра. Журналист также пыталась связаться с приемной министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. На звонки журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отправили в отставку еще одного главврача. Источники отмечают, что увольнение может быть связано с претензиями со стороны директора департамента здравоохранения региона Алексея Сигидаева.

Курганские врачи отправили жалобу федеральным и региональным властям Фото: telegram-канал «Курганский сплетник»

Медики грозятся уйти из больницы, если Красовского не вернут на должность Фото: telegram-канал «Курганский сплетник»