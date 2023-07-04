В Екатеринбурге наблюдается острая нехватка популярного рецептурного препарата

В Екатеринбурге стали реже выписывать опиоидный анальгетик «Фентанил»

Дефицит «Фентанила» обнаружен в уральской столице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге пациентам стали реже выписывать эффективный рецептурный препарат. Речь идет о «Фентаниле» в форме пластыря. Препарат является анальгезирующим наркотическим средством. «Фентанил» относится к перечню средств, подлежащих контролю в РФ. О том, что препарата недостаточно на складе города URA.RU рассказал осведомленный источник, пожелавший остаться анонимом.

«Несмотря на то, что препарат „Фентанил“ производится в России, по каким-то причинам в последнее время ощущается его нехватка в Екатеринбурге. Препарат стали реже выписывать пациентам. „Фентанил“ конечно спорный медикамент, так как входит в так называемую опиоидную группу, но все же он очень эффективный. Его можно использовать даже детям», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Московский эндокринный завод, который производит лекарственный препарат. На электронную почту предприятия направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне санкций некоторые препарат перестали продавать в аптеках Свердловской области. Так например исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Финлепсин», «Урсофальк».