Курганские пожарные спасли из горящего дома четырех пенсионеров

04 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Четырем пожилым женщинам понадобилась помощь пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При тушении огня в жилом доме в Шадринске (Курганская область) сотрудники МЧС помогли выбраться из здания четырем пожилым женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления. «В Шадринске Курганской области сотрудники МЧС спасли из пожара 4 пенсионерок», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. Пожар случился вечером 3 июля на улице Гагарина, 2. Сообщения о пожаре в трехэтажном жилом доме пришло в диспетчерский пункт в 20.00. На место пожара выехали четыре машины, в тушении огня принимали участие 15 человек. Сотрудники МЧС установили, что на втором этаже загорелись личные вещи. Большинство жителей дома эвакуировались сами, но четырем пожилым женщинам понадобилась помощь пожарных, чтобы покинуть задымленное здание. В 20:18 огонь потушили, сообщили в ГУ МЧС области. Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села помогали тушить пожар в частном доме. Огонь заметили жители села Нагорское Притобольного округа.

При тушении огня в жилом доме в Шадринске (Курганская область) сотрудники МЧС помогли выбраться из здания четырем пожилым женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления. «В Шадринске Курганской области сотрудники МЧС спасли из пожара 4 пенсионерок», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. Пожар случился вечером 3 июля на улице Гагарина, 2. Сообщения о пожаре в трехэтажном жилом доме пришло в диспетчерский пункт в 20.00. На место пожара выехали четыре машины, в тушении огня принимали участие 15 человек. Сотрудники МЧС установили, что на втором этаже загорелись личные вещи. Большинство жителей дома эвакуировались сами, но четырем пожилым женщинам понадобилась помощь пожарных, чтобы покинуть задымленное здание. В 20:18 огонь потушили, сообщили в ГУ МЧС области. Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села помогали тушить пожар в частном доме. Огонь заметили жители села Нагорское Притобольного округа.