03 июля 2023
02 июля 2023

Курганские пожарные спасли из горящего дома четырех пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Четырем пожилым женщинам понадобилась помощь пожарных Фото:

При тушении огня в жилом доме в Шадринске (Курганская область) сотрудники МЧС помогли выбраться из здания четырем пожилым женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления.

«В Шадринске Курганской области сотрудники МЧС спасли из пожара 4 пенсионерок», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. Пожар случился вечером 3 июля на улице Гагарина, 2.

Сообщения о пожаре в трехэтажном жилом доме пришло в диспетчерский пункт в 20.00. На место пожара выехали четыре машины, в тушении огня принимали участие 15 человек.

Сотрудники МЧС установили, что на втором этаже загорелись личные вещи. Большинство жителей дома эвакуировались сами, но четырем пожилым женщинам понадобилась помощь пожарных, чтобы покинуть задымленное здание. В 20:18 огонь потушили, сообщили в ГУ МЧС области.

Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села помогали тушить пожар в частном доме. Огонь заметили жители села Нагорское Притобольного округа.

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При тушении огня в жилом доме в Шадринске (Курганская область) сотрудники МЧС помогли выбраться из здания четырем пожилым женщинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления. «В Шадринске Курганской области сотрудники МЧС спасли из пожара 4 пенсионерок», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. Пожар случился вечером 3 июля на улице Гагарина, 2. Сообщения о пожаре в трехэтажном жилом доме пришло в диспетчерский пункт в 20.00. На место пожара выехали четыре машины, в тушении огня принимали участие 15 человек. Сотрудники МЧС установили, что на втором этаже загорелись личные вещи. Большинство жителей дома эвакуировались сами, но четырем пожилым женщинам понадобилась помощь пожарных, чтобы покинуть задымленное здание. В 20:18 огонь потушили, сообщили в ГУ МЧС области. Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского села помогали тушить пожар в частном доме. Огонь заметили жители села Нагорское Притобольного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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