Курганского политика из команды Богомолова переизбрали на новый срок

На выборах на пост главы Варгашинского муниципального округа Курганской области победил Валерий Яковлев, который руководит муниципалитетом с 2006 года, когда регион возглавлял Олег Богомолов. Об итогах выборов URA.RU сообщил сам Яковлев.
«Все соответствующие процедуры прошли. Меня избрали главой округа. Депутаты поддержали единогласно», — рассказал Яковлев. Вторым кандидатом на пост главы был начальник отдела сельского хозяйства местной администрации Евгений Казаков
Также 4 июля выборы главы прошли в Далматовском муниципальным округе. Там депутаты поддержали Александра Столбова, который является руководителем муниципалитета с 2019 года. Днем ранее выборы главы прошли в Катайском муниципальном округе. Там депутаты единогласно проголосовали за Глеба Морозова, который руководит муниципалитетом с 2019 года.
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