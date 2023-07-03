03 июля 2023

Курганского политика из команды Богомолова переизбрали на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
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12 Общее Собрание членов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области. г. Курган , яковлев валерий
Валерий Яковлев руководит муниципалитетом с 2006 года Фото:

На выборах на пост главы Варгашинского муниципального округа Курганской области победил Валерий Яковлев, который руководит муниципалитетом с 2006 года, когда регион возглавлял Олег Богомолов. Об итогах выборов URA.RU сообщил сам Яковлев.

«Все соответствующие процедуры прошли. Меня избрали главой округа. Депутаты поддержали единогласно», — рассказал Яковлев. Вторым кандидатом на пост главы был начальник отдела сельского хозяйства местной администрации Евгений Казаков

Также 4 июля выборы главы прошли в Далматовском муниципальным округе. Там депутаты поддержали Александра Столбова, который является руководителем муниципалитета с 2019 года. Днем ранее выборы главы прошли в Катайском муниципальном округе. Там депутаты единогласно проголосовали за Глеба Морозова, который руководит муниципалитетом с 2019 года.

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На выборах на пост главы Варгашинского муниципального округа Курганской области победил Валерий Яковлев, который руководит муниципалитетом с 2006 года, когда регион возглавлял Олег Богомолов. Об итогах выборов URA.RU сообщил сам Яковлев. «Все соответствующие процедуры прошли. Меня избрали главой округа. Депутаты поддержали единогласно», — рассказал Яковлев. Вторым кандидатом на пост главы был начальник отдела сельского хозяйства местной администрации Евгений Казаков Также 4 июля выборы главы прошли в Далматовском муниципальным округе. Там депутаты поддержали Александра Столбова, который является руководителем муниципалитета с 2019 года. Днем ранее выборы главы прошли в Катайском муниципальном округе. Там депутаты единогласно проголосовали за Глеба Морозова, который руководит муниципалитетом с 2019 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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