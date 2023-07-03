Спустя полгода после начала транспортной реформы в Курган привезли крупную партию автобусов. Фото, видео

Курганцам презентовали 34 новых автобуса, купленных в рамках транспортной реформы

04 июля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Новые автобусы показали горожанам на центральной площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане на центральной площади горожанам презентовали 34 новых автобуса, которые приобрели перевозчики, участвующие в транспортной реформе. Презентация проходит 4 июля, передает корреспондент URA.RU. «Перевозчики закупили автобусы марок Simaz, Youtong и КАВЗ. Водители рассказывают, что новые автобусы намного удобнее старых как для пассажиров, так и для сотрудников транспортных организаций», — передает корреспондент. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что к уже приобретенным 34 автобусам планируется докупить еще 28. Помимо этого, по его словам, власти ищут способы найти субсидии для покупки еще 70 автобусов для Кургана и Шадринска. Сейчас субсидия властей помогает перевозчикам покрыть до 20% затрат от покупки автобуса. На эти цели Кургану выделили 75 млн рублей. Шумков отмечал, что до конца власти планируют потратить еще 300 млн рублей на автобусный парк в Кургане и Шадринске. На линию выйдут 34 новых автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые автобусы закупили в Китае, Ульяновске и Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на центральной площади горожанам презентовали 34 новых автобуса, которые приобрели перевозчики, участвующие в транспортной реформе. Презентация проходит 4 июля, передает корреспондент URA.RU. «Перевозчики закупили автобусы марок Simaz, Youtong и КАВЗ. Водители рассказывают, что новые автобусы намного удобнее старых как для пассажиров, так и для сотрудников транспортных организаций», — передает корреспондент. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что к уже приобретенным 34 автобусам планируется докупить еще 28. Помимо этого, по его словам, власти ищут способы найти субсидии для покупки еще 70 автобусов для Кургана и Шадринска. Сейчас субсидия властей помогает перевозчикам покрыть до 20% затрат от покупки автобуса. На эти цели Кургану выделили 75 млн рублей. Шумков отмечал, что до конца власти планируют потратить еще 300 млн рублей на автобусный парк в Кургане и Шадринске.