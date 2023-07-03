03 июля 2023
02 июля 2023

Спустя полгода после начала транспортной реформы в Курган привезли крупную партию автобусов. Фото, видео

Курганцам презентовали 34 новых автобуса, купленных в рамках транспортной реформы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы показали горожанам на центральной площади
Новые автобусы показали горожанам на центральной площади Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане на центральной площади горожанам презентовали 34 новых автобуса, которые приобрели перевозчики, участвующие в транспортной реформе. Презентация проходит 4 июля, передает корреспондент URA.RU.

«Перевозчики закупили автобусы марок Simaz, Youtong и КАВЗ. Водители рассказывают, что новые автобусы намного удобнее старых как для пассажиров, так и для сотрудников транспортных организаций», — передает корреспондент.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что к уже приобретенным 34 автобусам планируется докупить еще 28. Помимо этого, по его словам, власти ищут способы найти субсидии для покупки еще 70 автобусов для Кургана и Шадринска. Сейчас субсидия властей помогает перевозчикам покрыть до 20% затрат от покупки автобуса. На эти цели Кургану выделили 75 млн рублей. Шумков отмечал, что до конца власти планируют потратить еще 300 млн рублей на автобусный парк в Кургане и Шадринске.

На линию выйдут 34 новых автобуса
На линию выйдут 34 новых автобуса
Фото:
Новые автобусы закупили в Китае, Ульяновске и Кургане
Новые автобусы закупили в Китае, Ульяновске и Кургане
Фото:

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В Кургане на центральной площади горожанам презентовали 34 новых автобуса, которые приобрели перевозчики, участвующие в транспортной реформе. Презентация проходит 4 июля, передает корреспондент URA.RU. «Перевозчики закупили автобусы марок Simaz, Youtong и КАВЗ. Водители рассказывают, что новые автобусы намного удобнее старых как для пассажиров, так и для сотрудников транспортных организаций», — передает корреспондент. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что к уже приобретенным 34 автобусам планируется докупить еще 28. Помимо этого, по его словам, власти ищут способы найти субсидии для покупки еще 70 автобусов для Кургана и Шадринска. Сейчас субсидия властей помогает перевозчикам покрыть до 20% затрат от покупки автобуса. На эти цели Кургану выделили 75 млн рублей. Шумков отмечал, что до конца власти планируют потратить еще 300 млн рублей на автобусный парк в Кургане и Шадринске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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