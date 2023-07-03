03 июля 2023

Стоимость квартир на вторичном рынке в Перми снизилась больше, чем в других городах России

Риэлторы: в Перми квартиры на вторичном рынке подешевели на 7,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пятиэтажка, хрущевки, балкон, недвижимость, квартира, хрущевка
В среднем стоимость квадратного метра в Перми составляет около 82 тысяч рублей Фото:

С апреля по июнь 2023 года в Перми упала стоимость квартир на вторичном рынке. Жилье стало дешевле на 7,9%. Это самое большое снижение цены на вторичную недвижимость по России, рассказали URA.RU аналитики.

«За второй квартал 2023 года подешевели квадратные метры активнее всего в Перми на 6,2%. Средний ценник на квартиру упал на 7,9%», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Также эксперты уточнили, что тенденция к снижению стоимости квартир наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Сейчас средняя цена за квадратный метр пермской вторички составляет около 82 тысяч рублей. За первое полугодие 2023 года она сократилась на 1,2%. Средняя стоимость квартиры — 4,2 млн рублей. Этот показатель за полгода снизился на 2,3%.

Ранее URA.RU рассказало, что в Петербурге можно купить квартиру по цене «однушки» в Перми. Но это будет жилье эконом-класса.

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С апреля по июнь 2023 года в Перми упала стоимость квартир на вторичном рынке. Жилье стало дешевле на 7,9%. Это самое большое снижение цены на вторичную недвижимость по России, рассказали URA.RU аналитики. «За второй квартал 2023 года подешевели квадратные метры активнее всего в Перми на 6,2%. Средний ценник на квартиру упал на 7,9%», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Также эксперты уточнили, что тенденция к снижению стоимости квартир наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Сейчас средняя цена за квадратный метр пермской вторички составляет около 82 тысяч рублей. За первое полугодие 2023 года она сократилась на 1,2%. Средняя стоимость квартиры — 4,2 млн рублей. Этот показатель за полгода снизился на 2,3%. Ранее URA.RU рассказало, что в Петербурге можно купить квартиру по цене «однушки» в Перми. Но это будет жилье эконом-класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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