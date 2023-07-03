Стоимость квартир на вторичном рынке в Перми снизилась больше, чем в других городах России

С апреля по июнь 2023 года в Перми упала стоимость квартир на вторичном рынке. Жилье стало дешевле на 7,9%. Это самое большое снижение цены на вторичную недвижимость по России, рассказали URA.RU аналитики.
«За второй квартал 2023 года подешевели квадратные метры активнее всего в Перми на 6,2%. Средний ценник на квартиру упал на 7,9%», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Также эксперты уточнили, что тенденция к снижению стоимости квартир наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Сейчас средняя цена за квадратный метр пермской вторички составляет около 82 тысяч рублей. За первое полугодие 2023 года она сократилась на 1,2%. Средняя стоимость квартиры — 4,2 млн рублей. Этот показатель за полгода снизился на 2,3%.
Ранее URA.RU рассказало, что в Петербурге можно купить квартиру по цене «однушки» в Перми. Но это будет жилье эконом-класса.
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