У отравившихся медвежатиной россиян выявили страшную болезнь

Роспотребнадзор: у отравившихся медвежатиной россиян диагностирован трихинеллез
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, лечение, гкб40, здоровье, медицина, больница
Роспотребнадзор Забайкальского края сообщил, что у 11 отравившихся жителей региона выявлен трихинеллез Фото:

Одиннадцати жителям Забайкальского края после отравления медвежатиной поставили диагноз трихинеллез. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзор.

«В ходе расследования установлено, что пострадавшие употребляли в пищу мясо медведя. По результатам лабораторных исследований пострадавшим поставлен диагноз трихинеллез», — говорится в сообщении. Его приводит РБК.

Трихинеллез — паразитарная инфекция, которая характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении — кишечными расстройствами и сильными осложнениями. Человек может заразиться при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса зараженных диких животных.

Ранее стало известно, что девять человек отравились мясом медведя в поселке Куанда. Впоследствии число отравившихся выросло до 11, передает телеканал 360. Среди них двое детей. У трех взрослых состояние средней степени тяжести.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одиннадцати жителям Забайкальского края после отравления медвежатиной поставили диагноз трихинеллез. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзор. «В ходе расследования установлено, что пострадавшие употребляли в пищу мясо медведя. По результатам лабораторных исследований пострадавшим поставлен диагноз трихинеллез», — говорится в сообщении. Его приводит РБК. Трихинеллез — паразитарная инфекция, которая характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении — кишечными расстройствами и сильными осложнениями. Человек может заразиться при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса зараженных диких животных. Ранее стало известно, что девять человек отравились мясом медведя в поселке Куанда. Впоследствии число отравившихся выросло до 11, передает телеканал 360. Среди них двое детей. У трех взрослых состояние средней степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...