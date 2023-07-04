У отравившихся медвежатиной россиян выявили страшную болезнь

Одиннадцати жителям Забайкальского края после отравления медвежатиной поставили диагноз трихинеллез. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзор.
«В ходе расследования установлено, что пострадавшие употребляли в пищу мясо медведя. По результатам лабораторных исследований пострадавшим поставлен диагноз трихинеллез», — говорится в сообщении. Его приводит РБК.
Трихинеллез — паразитарная инфекция, которая характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении — кишечными расстройствами и сильными осложнениями. Человек может заразиться при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса зараженных диких животных.
Ранее стало известно, что девять человек отравились мясом медведя в поселке Куанда. Впоследствии число отравившихся выросло до 11, передает телеканал 360. Среди них двое детей. У трех взрослых состояние средней степени тяжести.
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