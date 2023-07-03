Главврача курганского онкодиспансера хотят лишить должности. Инсайд

04 июля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Обсуждают, что курганские власти не продлили контракт с Сепиашвили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с должности главного врача онкологического диспансера хотят снять депутата областной думы Гиви Сепиашвили. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из медицинского сообщества. «У Сепиашвили закончился контракт 1 июля. Продлевать его не стали. Обсуждают, что на данный момент он занимает должность исполняющего обязанности руководителя», — рассказал URA.RU источник. Сообщают, что замену ему хотят искать в Санкт-Петербурге. Ранее из северной столицы в Курганскую область приехали нынешний директор депздрава Алексей Сигидаев и его заместитель Назар Шевченко. Однако идею искать на замену нового сотрудника источники считают не самой лучшей. «В онкодиспансере заканчивается строительство хирургического корпуса. Стартует закупка оборудования на 100 млн рублей. Новому человек сложно будет проконтролировать этот процесс», — пояснили источники из сферы медицины. Корреспондент URA.RU обратилась к Сепиашвили за комментарием. Медик пояснил журналисту, что должность он не покидает и продолжит работать главным врачом курганского онкодиспансера. На вопрос о том, продлен ли с ним контракт, Сепиашвили не ответил. Также корреспондент запросила комментарий у департамента здравоохранения. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отправили в отставку еще одного главврача. Причиной увольнения медика стали претензии к его работе со стороны директора депздрава Алексея Сигидаева. Коллеги главврача отправили коллективное обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане с должности главного врача онкологического диспансера хотят снять депутата областной думы Гиви Сепиашвили. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из медицинского сообщества. «У Сепиашвили закончился контракт 1 июля. Продлевать его не стали. Обсуждают, что на данный момент он занимает должность исполняющего обязанности руководителя», — рассказал URA.RU источник. Сообщают, что замену ему хотят искать в Санкт-Петербурге. Ранее из северной столицы в Курганскую область приехали нынешний директор депздрава Алексей Сигидаев и его заместитель Назар Шевченко. Однако идею искать на замену нового сотрудника источники считают не самой лучшей. «В онкодиспансере заканчивается строительство хирургического корпуса. Стартует закупка оборудования на 100 млн рублей. Новому человек сложно будет проконтролировать этот процесс», — пояснили источники из сферы медицины. Корреспондент URA.RU обратилась к Сепиашвили за комментарием. Медик пояснил журналисту, что должность он не покидает и продолжит работать главным врачом курганского онкодиспансера. На вопрос о том, продлен ли с ним контракт, Сепиашвили не ответил. Также корреспондент запросила комментарий у департамента здравоохранения. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отправили в отставку еще одного главврача. Причиной увольнения медика стали претензии к его работе со стороны директора депздрава Алексея Сигидаева. Коллеги главврача отправили коллективное обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.