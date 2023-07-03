Обвиненный в сектантстве пермский священник попросил у прихожан новый смартфон

Пермский священнослужитель Глеб Палкин, обвиненный в сектантстве, попросил прихожан о новом смартфоне. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» батюшка написал, что его старый гаджет отказывается работать.
«Смартфон отживает. Отказывается работать. Нужен новый. Может кто помочь?» — обратился через соцсеть Палкин к своим подписчикам. Ранее священник также поблагодарил всех, кто помогает ему деньгами, чтобы оплатить сотовую связь. Он объяснил, что денег на интернет уходит немало.
Глеб Палкин являлся настоятелем храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Майском. Во время пандемии он начал проводить онлайн-службы, принимая пожертвования от прихожан через интернет. В 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий запретил Палкину служение за нарушение церковных канонов. Однако священнослужитель строит собственный храм в поселке Майском на пожертвования прихожан и продолжает вести службы.
Настоятель храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба игумен Варфоломей обвинил Палкина в сектантстве. Игумен отметил, что все службы, которые совершает Палкин, нелегитимны и не имеют никакого отношения к РПЦ.
Пермский священнослужитель Глеб Палкин, обвиненный в сектантстве, попросил прихожан о новом смартфоне. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» батюшка написал, что его старый гаджет отказывается работать. «Смартфон отживает. Отказывается работать. Нужен новый. Может кто помочь?» — обратился через соцсеть Палкин к своим подписчикам. Ранее священник также поблагодарил всех, кто помогает ему деньгами, чтобы оплатить сотовую связь. Он объяснил, что денег на интернет уходит немало. Глеб Палкин являлся настоятелем храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Майском. Во время пандемии он начал проводить онлайн-службы, принимая пожертвования от прихожан через интернет. В 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий запретил Палкину служение за нарушение церковных канонов. Однако священнослужитель строит собственный храм в поселке Майском на пожертвования прихожан и продолжает вести службы. Настоятель храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба игумен Варфоломей обвинил Палкина в сектантстве. Игумен отметил, что все службы, которые совершает Палкин, нелегитимны и не имеют никакого отношения к РПЦ.