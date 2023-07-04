«Фонтанка»: Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, изъятые при обысках

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин получил обратно деньги, которые были изъяты при обысках Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Предприниматель Евгений Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были изъяты во время обысков. Об этом сообщает городской портал «Фонтанка».

«К вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве», — говорится в публикации.

Во время мятежа 24 июня на объектах, которые принадлежат Пригожину, прошли обыски. На одном из них была обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами. В ней было около четырех миллиардов рублей. Позже на подземной парковке River Palace нашли минивэн. В нем хранилось уже 6 миллиардов рублей. Золото и иностранная валюта были обнаружены и в офисах Пригожина.

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Предприниматель Евгений Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были изъяты во время обысков. Об этом сообщает городской портал «Фонтанка». «К вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве», — говорится в публикации. Во время мятежа 24 июня на объектах, которые принадлежат Пригожину, прошли обыски. На одном из них была обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами. В ней было около четырех миллиардов рублей. Позже на подземной парковке River Palace нашли минивэн. В нем хранилось уже 6 миллиардов рублей. Золото и иностранная валюта были обнаружены и в офисах Пригожина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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