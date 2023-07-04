«Фонтанка»: Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, изъятые при обысках

04 июля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Пригожин получил обратно деньги, которые были изъяты при обысках Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Предприниматель Евгений Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были изъяты во время обысков. Об этом сообщает городской портал «Фонтанка». «К вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве», — говорится в публикации. Во время мятежа 24 июня на объектах, которые принадлежат Пригожину, прошли обыски. На одном из них была обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами. В ней было около четырех миллиардов рублей. Позже на подземной парковке River Palace нашли минивэн. В нем хранилось уже 6 миллиардов рублей. Золото и иностранная валюта были обнаружены и в офисах Пригожина.

Предприниматель Евгений Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были изъяты во время обысков. Об этом сообщает городской портал «Фонтанка». «К вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве», — говорится в публикации. Во время мятежа 24 июня на объектах, которые принадлежат Пригожину, прошли обыски. На одном из них была обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами. В ней было около четырех миллиардов рублей. Позже на подземной парковке River Palace нашли минивэн. В нем хранилось уже 6 миллиардов рублей. Золото и иностранная валюта были обнаружены и в офисах Пригожина.