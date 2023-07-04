«Фонтанка»: Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, изъятые при обысках

Предприниматель Евгений Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые были изъяты во время обысков. Об этом сообщает городской портал «Фонтанка».
«К вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, бизнесмен находился в Москве», — говорится в публикации.
Во время мятежа 24 июня на объектах, которые принадлежат Пригожину, прошли обыски. На одном из них была обнаружена «Газель», набитая коробками с деньгами. В ней было около четырех миллиардов рублей. Позже на подземной парковке River Palace нашли минивэн. В нем хранилось уже 6 миллиардов рублей. Золото и иностранная валюта были обнаружены и в офисах Пригожина.
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